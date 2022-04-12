تعاون بين «الشارقة للتعليم» والمركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة في سوريا

المصدر: الشارقة - البيان

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وقع مجلس الشارقة للتعليم مذكرة تفاهم وتعاون مع المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة بالجمهورية العربية السورية لتنسيق الجهود نحو تقديم أفضل الممارسات في مجال رعاية الطفولة المبكرة والتعليم والتأهيل.

ونصت المذكرة على تبادل الخبرات والسعي لتطوير ودعم أُطر التفاهم المشترك في آليات العملية التعليمية الشاملة لدى الطرفين وتوثيق علاقات التعاون المشتركة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية القائمة بين الطرفين.

حضر توقيع المذكرة الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، ووقعها عن مجلس الشارقة للتعليم محمد أحمد الملا أمين عام المجلس، والدكتورة كفاح الحداد بصفتها مديرة المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة.

وبموجب المذكرة التي أجازها المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ستعمل على الارتقاء بالمنظومة التعليمية والتربوية لكل من الطرفين مع ضمان استدامة الرعاية المبكرة والتعليم، فضلاً عن تكامل الجهود المشتركة في إطار التعاون بين الطرفين في مجالات عدة وتبادل الخبرات وتطوير المعارف والمهارات في مجالات الرعاية المبكرة.

تعزيز

كما ستعمل المذكرة على تعزيز الشراكات الاستراتيجية في المجالات الأكاديمية، والعلمية، والبحثية، والتدريبية، والتطويرية بجانب التنسيق والتعاون لإعداد خطط إقليمية مشتركة في مجال الطفولة المبكرة، والتعليم وصولاً إلى تبادل المعلومات والخبرات في جميع المجالات وتنسيق مجالات العمل المشتركة.

وتنص بنود الاتفاقية على التعاون والتفاهم والتنسيق وتسهيل الاتصال بين المعنيّين لدى الطرفين في مجالات التعاون المختلفة من فعاليات ومناسبات وفقاً للأجندة الخاصة بكل جهة، وذلك لتوحيد الجهود المشتركة.

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