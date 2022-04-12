وزارة الدولة لشؤون «الوطني» تطلق المسابقة البحثية لمنتدى بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، المسابقة البحثية المخصصة للدورة الحادية عشرة من منتدى بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات؛ بهدف تعزيز الوعي السياسي لدى الطلبة المواطنين وتشجيعهم على التعرف إلى آليات العمل البرلماني ودوره في بناء وازدهار المجتمعات.

وتسعى المسابقة إلى تحفيز طلبة جامعة الإمارات العربية المتحدة على البحث في مجالات المشاركة السياسية ومكونات الوعي السياسي، ومستقبل الحياة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشترط المسابقة الالتزام بموضوعات البحث، التي تتضمن موضوع «المشاركة السياسية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وفق ثلاثة محاور تشمل: محور «دور وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في نشر ثقافة المشاركة السياسية في مجتمع دولة الإمارات»، ومحور «أهمية نظام التصويت الإلكتروني في تطور عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي»، ومحور «دور التكنولوجيا الحديثة في زيادة إقبال الناخبين على المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي»، بينما تضمن الموضوع الثاني، المعنون بمكونات الوعي السياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثلاثة محاور وهي مكونات الوعي السياسي في مجتمع دولة الإمارات، و«دور المؤسسات الرسمية المحلية والاتحادية في رفع مستوى الوعي السياسي في مجتمع دولة الإمارات»، و«دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام في رفع مستوى الوعي السياسي في الإمارات».

أما الموضوع الثالث، المعنون بـ«الحياة البرلمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، فقد تضمن محورين، وهما: «مستقبل الحياة البرلمانية في دولة الإمارات - رؤية استشرافية»، و«دور الشباب في صوغ مستقبل التنمية السياسية في دولة الإمارات».

ويُشترط في المشارك أن يكون من مواطني الدولة، وأن يكون مقيداً في جامعة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون في مرحلة الدراسة الأكاديمية «مرحلة البكالوريوس»، وألّا يزيد عدد مشاركات أي من مقدمي البحوث عن (اثنتين)، على أن تكون إحداهما على الأقل في بحث مشترك، مع ضرورة ألّا يزيد عدد مقدمي البحث عن (اثنين).

متطلب

كما تشترط المسابقة في البحوث المشاركة ألّا يكون قد سبق تقديمها في مسابقة أو جائزة أخرى أو كمتطلب لمساق دراسي، وألّا يكون قد سبق نشرها في مجلة أو كتاب أو في أي وسيلة نشر أخرى، إضافة إلى ضرورة مراعاة البحث لقواعد البحث العلمي، والتوثيق العلمي للمراجع والمصادر.

ويتضمن الجدول الزمني للمسابقة استقبال المقترح المبدئي للبحث عبر البريد الإلكتروني للمسابقة: DGS.Competition@uaeu.ac.ae حتى الـ8 من شهر أبريل الحالي، ليتم بعدها إخطار المتقدم بالقبول المبدئي أو طلب التصحيح أو الرفض بحلول الـ15 من الشهر ذاته، ليتم تسليمه للدخول في مرحلة التقييم في فترة لا تتجاوز الـ29 من شهر يوليو 2022م كآخر موعد لتسلّم البحوث.

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