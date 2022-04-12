نسيبة يكرم الفائز بمسابقة البحث العلمي على مستوى الجامعات العربية

المصدر: (العين - وام)

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كرم معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة في مكتبه أمس الدكتور أبو الوفا محمد أبوالوفا لحصوله على المركز الأول في مسابقة البحث العلمي الثالثة لأعضاء هيئة التدريس بكليات القانون على مستوى الجامعات العربية 2021، عن بحثه بعنوان (اختصاص النائب العام الاتحادي والنيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث طبقاً للائحة ضبط مخالفات التدابير للحد من انتشار كوفيد 19، وقانون الإجراءات الجزائية بالإمارات).

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