استئناف الدراسة للفصل الـ3 في المدارس المطبقة للمنهاجين البريطاني والأمريكي اليوم

المصدر: دبي - رحاب حلاوة، أبوظبي - محمد محسن

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يستأنف اليوم طلبة المدارس الخاصة التي تطبق المنهاجين البريطاني والأمريكي على مستوى الدولة، الدراسة في انطلاق الفصل الدراسي الثالث والأخير من العام الدراسي الجاري لكافة الصفوف بنظام التعليم الحضوري 100%، فيما يباشر طلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة للمنهاج الوزاري دوامهم يوم 18 أبريل الجاري.

من جهتها، أكدت إدارات المدارس جاهزيتها لاستئناف الدارسة بعد إجازة الربيع، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وبروتوكول عودة الطلبة للصفوف الدراسية المعمول بها، واضعة تنظيم برامج تثقيفية وتوعوية بشهر رمضان ضمن أولويتها وتنفيذها اعتباراً من اليوم الأول.

وشددت على مراعاتها لاعتبارات مستجدات الإجراءات الأخيرة، والبروتوكولات الصحية للمحافظة على صحة وسلامة الميدان التربوي.

وفي أبوظبي ينطلق الفصل الدراسي الثالث للمنهاجين البريطاني والأمريكي، وذلك بعد إجازة الربيع والتي امتدت إلى أسبوعين، وقد أرسلت إدارات المدارس تعميماً إلى أولياء الأمور بضرورة تقديم فحص «كوفيد 19» بصلاحية لا تتجاوز 96 ساعة، وأضافت مدارس بأن مقاصفها مغلقة خلال شهر رمضان الكريم، ولذلك يرجى تزويد الأطفال بالطعام والمياه في حال عدم الصيام. ووفق تعميم دائرة التعليم والمعرفة إلى إدارات المدارس والشراكات التعليمية في أبوظبي فإن التعليم حضوري لجميع الطلبة بداية من الفصل الدراسي الثالث الجاري، وحتى نهاية العام الدراسي، مع استثناء الحالات الطبية الموثّقة بموجب تقرير طبيٍ معتمد.

في السياق، قال روبرت رينالدو، مدير مدرسة أكاديمية جيمس الأمريكية أبوظبي، إن مدرسته تستكمل جهودها في مواصلة العملية التعليمية وفق خطط وبرامج تجلى صداها في تهيئة المجتمع المدرسي على نحو مثالي ومطلوب للانتقال إلى أجواء دراسية مواتية يطمح الجميع لأن يكون سلساً ومثالياً ومنضبطاً إلى أبعد حد.

خطط

من جهته، قال عبد الرزاق حاج مواس، مساعد مدير مدرسة الاتحاد الخاصة – الممزر: «تم إعداد حزمة من الخطط والبرامج التطويرية والأنشطة المختلفة لضمان انطلاقة فاعلة مع استقبال الطلبة والكوادر التدريسية والإدارية وتوفير مناخ إيجابي وبيئة جاذبة ومحفزة تعزز الحماس والدافعية التعليمية».

وأوضح أن مدرسته ملتزمة بتعليمات هيئة المعرفة والتنمية البشرية في مراعاة خصوصية الشهر الفضيل للطلبة وللكوادر المدرسية وعائلاتهم، حيث تم تنظيم جدول الدوام المدرسي بحيث لا تتجاوز مدّة اليوم الدراسي 5 ساعات، وانتهاء الدوام أيام الجمعة عند الساعة 11:30 ظهراً مراعاة لأوقات إقامة صلاة الجمعة.

استفادة

من جانبه، قال كريم مورسيا، مدير مدرسة جيمس البرشاء الوطنية: «نبذل كل جهد ممكن لضمان تحقيق الاستفادة القصوى للطلاب وأولياء الأمور وهيئة التدريس خلال شهر رمضان المبارك، حيث سيتمكن الطلاب الصائمون من قضاء فترة الراحة والوقت المخصص للغداء في فصولهم الدراسية، أما بالنسبة للطلاب الذين لا يصومون فسيقضون فترات الراحة وأوقات الغداء في أماكن أخرى».

سهولة

بدورها، قالت رشا حجازي رئيسة قسم اللغة العربية في أكاديمية جيمس ولينغتون شارع الخيل: إننا نحرص على إعداد برامج رمضانية من خلال قسم اللغة العربية والتربية الإسلامية، لتشجيع الطلبة على صوم الشهر الفضيل بسهولة ويسر عن طريق تخصيص صفوف لكل مرحلة خلال فترة الاستراحة، وتتضمن هذه الصفوف مختلف الأنشطة المناسبة لمختلف الأعمار مثل صف لقراءة القرآن الكريم عن طريق استخدام تطبيق لحفظ القرآن للأطفال أو قراءة قصص دينية.

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