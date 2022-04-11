أول إماراتي يحصل على الدكتوراه في إدارة الأزمات داخل الإمارات

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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تمكن الدكتور محمد أرحمه الشحي من الحصول على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جداً في إدارة الأزمات الأمنية داخل الإمارات ومن أحد صروحها الشامخة "من أكاديمية شرطة دبي"، كأول إماراتي يحصل على الدكتوراه في هذا البرنامج.

والتحق الدكتور محمد عام 2014 بالقطاع الأمني الرقابي النووي، والذي ساهم فيه بعدة إسهامات.

ويمتلك الدكتور الشحي سيرة تعليمية ومهنية مميزة ودائماً ما كان يحرص على المركز الأول في مراحله الدراسية كافة وحتى مرحلة الجامعة والدراسات العليا.

يعد الدكتور محمد الشحي من الأشخاص القلائل الذين يمتلكون خلفية قانونية ومتمكنين علمياً في ادارة الأزمات قبل حصوله على الدكتوراه في إدارة الأزمات الأمنية والتي يتفرد بها كونه الوحيد محلياً من الذين يتسلحون بهذا العلم، كما يمتلك مسيرة في القطاعات الأمنية محلياً.

يذكر أن الدكتور محمد الشحي حصل أخيراً على جائزة الموظف الاستثنائي لعام 2021 في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

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