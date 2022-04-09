جامعة محمد بن زايد تقدم برنامج «قرآن مبين» خلال رمضان

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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تقدم جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، خلال شهر رمضان الكريم برنامج «قرآن مبين» على قناة الإمارات. ويسلط البرنامج من خلال 15 حلقة الضوء على القيم الأخلاقية الواردة في آيات كتاب الله، من خلال مناقشة الآيات المختارة من القرآن والتعامل مع النص القرآني، وأهمية استيعاب دلالاته اللفظية، وفهم مقتضيات حال المخاطب والخطاب وأسباب النزول وكيفية التعامل معها في عصرنا الحاضر.

كما يتعرف المشاهد على الصور البلاغية والمجازية في الآيات القرآنية، وكيفية التفكر والتأمل في مضامينها وما تحمله من حقائق وإرشادات للاتعاظ والاعتبار.

ويشارك في تقدم البرنامج التلفزيوني أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة وعدد من المختصين في الدراسات الإسلامية. وتتناول حلقات البرنامج عدداً من المحاور والعناوين وهي رمضان شهر القرآن، قيم العطاء والتطوع في القرآن الكريم، آيات التزكية في القرآن الكريم، القيم الأسرية في القرآن، آيات العلم في القرآن الكريم، قيم الرحمة في كتاب الله، آيات الإحسان والسلام والحكمة والأخلاق والمحبة وفي القرآن الكريم، إلى جانب قيم المواطنة والصداقة في كتاب الله، والعمل الصالح والبر في القرآن الكريم.

وقال الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية إن البرنامج التلفزيوني يأتي ضمن دور الجامعة في المجتمع، وتعزيزاً لمبادراتها في ترسيخ القيم النبيلة والأخلاق الفاضلة التي حث عليها المولى عز وجل في محكم تنزيله.

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