تفاهم بين جامعة زايد و«موانئ أبوظبي» لـ«الاستدامة البحرية»

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وقعت جامعة زايد، إحدى الجامعات الحكومية الرائدة، مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبوظبي، المحرك الرائد للتجارة واللوجستيات والصناعة في العاصمة أبوظبي، لتحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة في العديد من المجالات الرئيسية ولتطوير حلول الاستدامة البحرية. وكجزء من التعاون، سيسعى الطرفان لتطوير أجهزة الكشف عن الانسكابات والتسربات النفطية وتطوير أنظمة مبتكرة لعملية المراقبة.

بالإضافة إلى التعاون في البحث المتعلق بالمواد الحيوية الصديقة للبيئة لاستخدامها كمواد لاصقة أو ماصة لمعالجة الانسكاب النفطي، وسيقودان معاً العديد من المساعي المكرسة لتحقيق مستويات عالية من الابتكار والتكنولوجيا والتعليم والبحث والتدريب والتطوير ونشر المعرفة.

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