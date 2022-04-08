«أولياء أمور الطلبة في الشارقة» يوزع المير الرمضاني على 50 أسرة

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة الشارقة المبادرة الخيرية «رمضان شهر العطاء» وذلك لتوزيع المير الرمضاني على 50 أسرة متعففة، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومدرسة تريم.

وشهد الفعالية عائشة الزرعوني، رئيسة لجنة التميز والتطوير المؤسسي، وعادل الحمادي، رئيس اللجنة الإعلامية، وسلوى جمعة، رئيسة لجنة الفعاليات.

وقالت سلوى جمعة: إن مبادرة المير الرمضاني تجسد قيم التراحم المستمدة من الدين الإسلامي، وتعزز اهتمام وحرص المجلس على دعم البرامج الإنسانية والخيرية التي تمثل الإرث الإنساني في المجتمع الإماراتي، والذي تمتد جذوره إلى الآباء المؤسسين الذين زرعوا ثقافة الخير أصلاً جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة الدول في الجانب الإنساني والخيري، وتقدمت بالشكر الجزيل لهيئة الهلال الأحمر لإسهامها في إنجاح المبادرة التي لاقت استحسان المستفيدين.

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