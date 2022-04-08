جامعة دبي تحقق التزامها بمتطلبات شهادة الجودة المالية العالمية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكنت جامعة دبي من التأكيد على التزامها بمتطلبات حصولها على شهادة الجودة العالمية 20000 MSI، والحفاظ على الشهادة وفقاً لنتائج تدقيق المراقبة الأول.

وحققت الجامعة درجة تميز نظراً لمطابقتها متطلبات معايير الحصول على الشهادة، حيث تجاوزت درجاتها الأولية البالغة 161 نقطة من أصل 200، أي أكثر من 60% من متطلبات المعيار مقارنة بالمرة الأولى.

وحصلت جامعة دبي على شهادة الجودة المالية MSI 20000 في أواخر عام 2020، لتكون المؤسسة التعليمية الأولى في المنطقة الحاصلة على شهادة الجودة المالية التي تعد معياراً عالمياً متخصصاً بالجودة المالية للشركات، وذلك بناءً على نتائج تدقيق المراقبة الأول.

وتم منح هذه الشهادة من قبل جهة التصديق الفرنسية «COFICERT»، وبدعم فني من قبل طلال أبوغزالة للاستشارات، إحدى شركات «طلال أبوغزالة العالمية»، التي تعد الوكيل الحصري لمؤسسة «كوفيسيرت الفرنسية» في الشرق الأوسط.

نموذج

ويعد هذا المعيار نموذجاً قياسياً وتقييماً شاملاً للأداء المالي المبني على مقارنات معيارية وفقاً لقطاع الأعمال مرتكزاً على عاملين أساسيين، الصلابة المالية والأداء المالي. ومن بين 60 مؤشر أداء عالمياً، تم تقييم جامعة دبي على أساس حوكمتها المالية.

حيث تجاوزت الجامعة نتائجها السابقة تقريباً في جميع هذه المؤشرات، بالرغم من انتشار جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19» حول العالم، والتي كان لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، مما يؤكد صلابة ومتانة الأداء المالي للجامعة ونموها المستمر خلال السنوات الست الماضية.

وأشار رئيس جامعة دبي، الدكتور عيسى البستكي، إلى أن الشهادة تعزز جهود الجامعة المبذولة في تطوير ودعم استراتيجياتها المالية، و«أثبتت التزامنا بالتحسين المستمر للوضع المالي وتطور إدارة الجامعة للمخاطر».

إنجاز

من جانبه، أعرب الدكتور طلال أبوغزالة رئيس ومؤسس شركة «طلال أبوغزالة العالمية»، عن فخره بهذا الإنجاز العالمي الذي حققته الجامعة في ترسيخ شهادة MSI 20000 ونتائج تدقيق المراقبة الأول، مبيناً أن الجامعة أثبتت مدى التزام المؤسسات العربية بأفضل الممارسات العالمية وحرصها على جودة الأداء المالي والإفصاح والشفافية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز