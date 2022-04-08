8.55 صباحاً حتى 2 ظهراً دوام طلبة أبوظبي برمضان

المصدر: (أبوظبي - محمد محسن)

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أبلغت إدارات المدارس الخاصة في أبوظبي أولياء الأمور بوجوب تقديم نتيجة فحص كوفيد 19 سلبية «صالحة لمدة 96 ساعة»، وذلك مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث الاثنين المقبل، مع إلزام الطلبة بعمر 16 عاماً فما فوق والمعلمين والموظفين المطعمين والمعفيين بإجراء pcr كل 14 يوماً وإبراز نظام المرور الأخضر لدخول المدرسة.

وبالنسبة لدوام شهر رمضان، فأكدت إدارات المدارس وبالتنسيق مع دائرة التعليم والمعرفة أن الحصة الأولى لليوم الدراسي في 8.55 صباحاً وحتى 2 ظهراً، من الاثنين وإلى الخميس، والجمعة من 8.50 وحتى 11.45، وأشاروا إلى أن الشهر الفضيل سيشمل فعاليات دينية وإفطاراً للطلبة وذويهم مع المعلمين حال رغب أولياء الأمور.

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