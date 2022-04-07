إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي تحصد مرتبة متقدمة ضمن تصنيف «كاريللي سيموند» العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصلت كلية إدارة الأعمال في جامعة أبوظبي على مرتبة متقدمة في الفئة 501 - 550 ضمن تصنيف كوكاريللي سيموند العالمي المرموق، وهو ما يعد شهادة تقدير دولية لتميزها المتواصل في تقديم برامج الأعمال والإدارة عالية الجودة وضمان حصول الطلبة على تجربة أكاديمية عالمية شاملة.

ويستند نظام التصنيف إلى تقييم تفصيلي للمؤسسة الأكاديمية، بما يمكن الطلبة المقبلين على دخول الجامعات من تحديد الجامعات الأفضل في مجالات معينة.

تقدير

وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: «تعتز جامعة أبوظبي بالحصول على تقدير آخر يعزز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة في دولة الإمارات والمنطقة، ويعد هذا التصنيف خير دليل على البيئة الأكاديمية المتميزة التي توفرها الجامعة لطلبتها لتقديم أحدث البرامج الأكاديمية المعتمدة دولياً التي تزود الطلبة بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات القرن الحادي والعشرين».

وأضاف: «حققت كلية إدارة الأعمال إنجازات مشهودة منذ انطلاقها في جامعة أبوظبي، حيث نحرص على الدوام على مراجعة وتعزيز مجموعة برامجنا ومساقاتنا الدراسية لتزويد طلابنا بتجارب أكاديمية تفاعلية تعكس الأولويات الحالية والناشئة في قطاع الأعمال والإدارة».

وتقدم جامعة أبوظبي، كجزء من دراسات الأعمال والإدارة، برنامج الدكتوراه في إدارة الأعمال الذي شهد تخريج أكثر من 82 طالبا وطالبة منذ إطلاقه في عام 2010، وكذلك برنامج ماجستير إدارة أعمال والذي يضم حاليا 900 طالب وطالبة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا الهادفة لبناء وتعزيز المسيرة المهنية والفرص الوظيفية للطلبة في مجالات الأعمال والإدارة والقيادة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز