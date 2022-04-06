جامعة دبي تجمع 3 ملايين درهم للطلبة المتعسرين

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت جامعة دبي أن مكتب علاقات الخريجين في الجامعة بالتعاون مع مجلس إدارة رابطة الخريجين وجمعية بيت الخير، بصدد تنظيم السحور الخيري السنوي الـ 5 لجمع التبرعات لصالح الطلبة المتعسرين، حيث استطاع المكتب أن يجمع على مدار السنوات الماضية أكثر من 3 ملايين و392 درهماً من خلال الحملات الخيرية السنوية كجزء من برنامج صندوق المنح الدراسية لخريجي وأصدقاء الجامعة، وأنه تم منح عائدات الحملات الخيرية.

والتي تم تنفيذها تحت رعاية جمعية بيت الخير، للطلبة في مرحلة البكالوريوس والخريجين الذين يواجهون تحديات مالية وفقاً لتوصيات الجامعة ووفقاً لشروط وإجراءات المساعدة المالية لبيت الخير. وقد تمكن مكتب علاقات الخريجين في الجامعة، بفضل هذه الحملات الخيرية والتبرعات من مساعدة 96 طالباً وخريجاً بمبلغ إجمالي قدره 1,124 مليون درهم.

منح دراسية

وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة: إن الجامعة كانت ولا تزال تقدم لطلبتها منحاً دراسية كثيرة ومتعددة، وكل عام تتوجه خلال الشهر الكريم إلى أصدقائها وخريجيها وشركائها من مؤسسات حكومية من خلال حفلات وحملات خيرية سنوية، وذلك من أجل التبرع والمشاركة في دعم الطلبة والخريجين المتعسرين مالياً.

وتوجه بالشكر إلى جميع المتبرعين الذين قدموا مساعدات عينية ومالية خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن الجامعة حريصة على مساعدة الطلبة المتعسرين ودفع مستحقاتهم ليتمكنوا من نيل شهاداتهم والتخرج والحصول على وظائف يستحقونها.

وأشارت آمنة المرزاق مديرة مركز التدريب والتطوير الوظيفي ومكتب علاقات الخريجين، إلى أن حملة التبرعات مرخصة من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي تصريح رقم «4675».

وقالت: إن الجهات المتبرعة تضمنت هيئات ومؤسسات وشركات من القطاعين الحكومي والخاص، وفاعلي الخير، وخريجين، بالإضافة إلى جمعيات خيرية شريكة منها هيئة آل مكتوم الخيرية، جمعية دبي الخيرية، جمعية دار البر، وجمعية بيت الخير، وغيرهم الكثير.

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