فريق جامعة الإمارات يفوز في مسابقة الروبوتات الصناعية

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس، عن فوز فريق من جامعة الإمارات العربية المتحدة في النسخة الرابعة من مسابقة الروبوتات الصناعية السنوية التي تنظمها الشركة، وهي تحدٍ بين طلبة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات لتصميم وبناء روبوتات صناعية لاستخدامها في مصاهر الألمنيوم التابعة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وضم الفريق الفائز من جامعة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الطالبات هن نسمة بلفقيه، وآمنة علي الشحي، ورشفة بلفقيه، وهدى الخواجة، ولبنى شيخون، ومثنى عزيز، تحت إشراف د. وليد أحمد. وسيتم تطوير النموذج الأولي لروبوت الفريق، والذي يعمل بالطاقة الشمسية، للاستخدام على المدى الطويل في عمليات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وتُمكّن مسابقة الروبوتات الصناعية المهندسين الشباب من تطبيق تعلمهم الأكاديمي في العالم الحقيقي، وتطوير مهارات الثورة الصناعية الرابعة المطلوبة لمستقبل الإمارات الصناعي، وتحقيق أهداف «مشروع 300 مليار».

وتألفت لجنة التحكيم من مجموعة من المهندسين والتقنيين.

وطورت الفرق الثلاثة المتأهلة للتصفيات النهائية - الفائز بالمركز الأول من جامعة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى فريقين من جامعة أبوظبي حلّا في المركزين الثاني والثالث - نماذج أولية للتجربة في موقع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. وفازت الفرق المتأهلة للتصفيات النهائية بجوائز نقدية تبلغ قيمتها الإجمالية 100,000 درهم.