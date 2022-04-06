«الشارقة للتعليم الخاص» تبحث مواءمة خطط الحضانات مع استراتيجيتها

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أكدت الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص رئيس أكاديمية الشارقة للتعليم، أهمية مرحلة الطفولة المبكرة التي تسهم في إكساب الطفل المهارات اللازمة، وتعده تربوياً واجتماعياً ونفسياً، وتغرس فيه جملة من القيم الأصيلة، واصفة تلك المرحلة بأنها حجر الزاوية في العملية التعليمية، مثمنة جهود العاملين في الهيئة ومتابعتهم للقاءات والبرامج والأنشطة المعنية بتنمية وتطوير أدوات العمل لتعزيز كفاءة الأداء تجاه الطفولة المبكرة من خلال مشاركتهم بالأفكار الريادية والنوعية.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مقر الهيئة حول التخطيط للطفولة المبكرة تحت شعار «معاً نرتقي بالطفولة المبكرة» لاستعراض إطار استراتيجية الهيئة 2022 - 2024 ومناقشة أهمية مواءمة الخطط التشغيلية للحضانات لتتوافق مع الأولويات الرئيسية. حضر اللقاء علي الحوسني مدير الهيئة، وأعضاء مجلس مديري الحضانات في دورته الأولى، إلى جانب عدد كبير من مديري الإدارات في الهيئة، وعدد من مديري الحضانات والمعنيين بمناهج وبرامج الطفولة المبكرة.