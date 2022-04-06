«التربية» تنظم اللقاء الافتراضي «ميلس البعثات»

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عقدت إدارة البعثات في وزارة التربية والتعليم، أخيراً، لقاءً تعريفياً افتراضياً بعنوان «ميلس البعثات» وتمت دعوة الطلبة المتقدمين للحصول على بعثة دراسية من فئة الطلبة خريجي الخدمة الوطنية والطلبة المحولين من مؤسسات تعليمية أخرى والراغبين في دراسة أحد برامج الدراسات العليا وذلك للإجابة عن جميع الاستفسارات الخاصة باستكمال طلب البعثة الدراسية وإعطاء التوجيه وتوضيح الإجراءات .

وتقديم الإرشادات اللازمة التي يجب توافرها في الفترة المحددة. وتمت دعوة أكثر من 345 طالباً وطالبة من المتقدمين والمهتمين للحصول على بعثة من الفئات المذكورة، كما تم عرض تفصيلي من إدارة البعثات لإجراءات التقديم حتى الحصول على الموافقة النهائية وتم تزويد الطلبة العرض لمرجعيتهم في الفترة القادمة وعناوين التواصل مع موظفي إدارة البعثات.