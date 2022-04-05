جامعة حمدان الذكية تناقش مستجدات المنظومة التعليمية

المصدر: دبي - البيان

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عقدت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» اجتماع الإدارة العليا للجامعة مع الدارسين لفصل ربيع 2022، لمناقشة آخر مستجدات وتطورات المنظومة التعليمية في الجامعة، برئاسة الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، وبحضور أعضاء الإدارة العليا، وسط مشاركةٍ كثيفة من الدارسين ضمن مُختلف البرامج الأكاديمية. وقام مكتب المسجل العام بالجامعة بتنظيم مجموعة من اللقاءات المنفصلة بحضور أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، وتم تخصيص كل منها لفئة معنية من الدارسين، بحيث شملت طلاب برامج الدراسات الجامعية؛ والماجستير؛ والدكتوراه؛ وبرامج الدبلوم والتطوير المهني.

وأكّد الدكتور منصور العور على أهمية عقد هذه اللقاءات باعتبارها تتيح منصةً لمشاركة الآراء بين أعضاء فريق الإدارة العليا والدارسين والأكاديميين ومسؤولي الجامعة وكوادرها التعليمية والإدارية، لمناقشة آخر مستجدات وتطورات المنظومة التعليمية في الجامعة، وتبادل المقترحات والآراء.

التزام

وأضاف العور: «تأتي هذه اللقاءات تماشياً مع التزامنا بتعزيز إشراك جيل الشباب في بلورة رؤى أكاديمية علمية مُبتكرة تواكب المتطلبات الاستثنائية للمرحلة الراهنة، وتمكنهم من الاضطلاع بدورهم في تصميم ملامح المستقبل وخوض غمار المنافسة العالمية بكفاءة وتميز، استلهاماً من توجيهات سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة، في تمهيد الطريق أمام الكوادر الشابة وتمكينهم من المشاركة بفعالية من خلال طرح توقعاتهم الاستشرافية لمستقبل التعليم في الجامعة، ورفدهم بالخبرات والمهارات التي تؤهلهم للعب دور أكبر في بناء مستقبل الوطن وترسيخ دعائم مسيرته التنموية، وتوقعاتهم الاستشرافية لمستقبل التعليم في الجامعة».

يُذكر أنَّ اجتماع الإدارة العليا لجامعة حمدان بن محمد الذكية يُعقد لمرة واحدة في كل فصل دراسي، وتتخلله لقاءاتٌ موسَّعة ومتعددة المحاور بين الدارسين وفريق الإدارة العليا بالجامعة، لمناقشة أفكارهم ومقترحاتهم.

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