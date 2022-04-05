جامعة خليفة تفوز بجائزة السلامة الدولية 2022

المصدر: أبوظبي - وام

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فازت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بجائزة السلامة الدولية 2022 التي ينظمها مجلس السلامة البريطاني.

وتعتبر جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الجامعة الوحيدة من منطقة الشرق الأوسط التي تفوز بهذه الجائزة بامتياز لالتزامها بتطبيق معايير الصحة والسلامة وجودة الحياة خلال العام 2021.

وحصلت جامعة خليفة على جائزة السلامة الدولية للعام 2022 بدرجة امتياز من بين 135 مؤسسة مشاركة في الجائزة.

ويهدف قسم البيئة والصحة والسلامة في جامعة خليفة إلى إيجاد بيئة دراسية وبيئة عمل إنتاجية وإيجابية تحفز الإبداع وتضمن صحة وسلامة الطلبة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وتسهم في الحفاظ على المصادر الطبيعية وإدارتها.

وقال الدكتور إبراهيم الحجري، نائب الرئيس الأول لخدمات الدعم في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إن فوز جامعة خليفة بجائزة السلامة الدولية 2022 التابعة لمجلس السلامة البريطاني وحصولها على درجة الامتياز يؤكد على المكانة المرموقة التي تحظى بها الجامعة كمؤسسة تهتم بشكل كبير بمعايير الصحة والسلامة داخل الحرم الجامعي وخارجه.

من جانبه تقدم مايك روبنسون الرئيس التنفيذي في مجلس السلامة البريطاني بالتهنئة إلى جامعة خليفة على النجاح الذي حققته بفوزها في جائزة السلامة الدولية 2022 بدرجة امتياز. وأشاد بالإنجاز الذي حققته جامعة خليفة، وقد مُنحت الجامعة هذه الجائزة تقديراً لجهودها وعملها الجاد في ضمان صحة وسلامة طلبتها وموظفيها في بيئة تخلو من الأمراض وإصابات العمل.

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