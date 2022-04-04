«نيويورك أبوظبي» تختتم مسابقة هاكاثون الحوسبة الكمية الأولى من نوعها في المنطقة

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت جامعة نيويورك أبوظبي، فعاليات مسابقة هاكاثون الحوسبة الكمية الدولي لإفادة المجتمع، الفعالية الأولى من نوعها في المنطقة، والتي يستضيفها معهد جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع تمكين.

وشهدت الفعالية فوز فريق قدرة بجائزة المسابقة الأولى، عن مشروعه «كيو إينيرجي»، الذي ركز على التصدي لتحديات البيئة، من خلال استخدام تكنولوجيا الكم في شبكات الطاقة المتجددة، لتعزيز الأمن والاستدامة.

واستضافت الفعالية على مدار أيامها الثلاثة، ما يزيد على 160 مشاركاً من أكثر من 20 دولة، من مختلف أنحاء العالم، وبحضور مجموعة من الموجهين وأعضاء لجان التحكيم والمتحدثين، الذين زودوا المشاركين بالدعم والتوجيهات والرؤى المتعمقة، بمن فيهم عدد من أبرز أساتذة علوم الحاسوب، ومؤسسي الشركات الناشئة، وخبراء التكنولوجيا، بالإضافة إلى مجموعة من شركات رأس المال الاستثماري، مثل أمازون ويب سيرفيسز وجي 42 كلاود وساند بوكس إيه كيو وكيو برايد ومعهد الابتكار التكنولوجي وآيون كيو، إلى جانب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة ييل وجامعة ستانفورد، ومايكروسوفت كراج.

مركز رائد

وقالت البروفيسورة سناء عودة عضو هيئة التدريس وأستاذة علوم الحاسوب في جامعة نيويورك أبوظبي ومنظمة الفعالية: «مثّل هاكاثون جامعة نيويورك أبوظبي السنوي الدولي، لإفادة المجتمع على مدار العقد الماضي، مركزاً رائداً للابتكارات التي تصب في صالح المجتمع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وأتاح المجال أمام كثير من الاختصاصيين الناشئين لبدء مساراتهم المهنية. ويعكس نجاح دورة العام الحالي من الفعالية، الدور المحوري الذي تلعبه جامعة نيويورك أبوظبي، في بناء مركز تعليمي رائد للمواهب الشابة في مجال الحوسبة السحابية، وفق أعلى المعايير والخبرات العالمية».

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