طالبات مدرسة السلمة بأم القيوين يفزن بالصدارة في «هاكاثون الإمارات»

المصدر: أم القيوين – عصام الدين عوض

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حصدت طالبات فريق الهلال الطلابي بمدرسة السلمة للحلقة الثانية والتعليم الثانوي بنات في أم القيوين، والتابعة لمؤسسة الإمارات للتعليم، المركز الأول على مستوى الدولة بمسار طلاب المدارس في هاكاثون الإمارات 2022 عن مشروع الفريق «ميتا اديو Meta edu»

تواصل

وقالت المعلمة منال محمد عبد المقصود، معلمة الرياضيات بالمدرسة: إن المشروع يهدف لزيادة التفاعل بين الطلاب والمعلمين في منظومات التعليم «عن بعد» من خلال توظيف التكنولوجيا لإنشاء واقع افتراضي يكون أكثر تفاعلاً وتواصلاً لتحقيق تعليم أكثر جودة، حيث تم تحليل بيانات من موقع بيانات الإمارات والحصول على الحل .

والذي يعتمد على إنشاء بيئة تعليمية افتراضية تعتمد على التكنولوجيات الحديثة وتطبيق هاتف ذكي بحيث يزيد من التفاعل والتواصل بين الطلاب والمعلم خلال عملية «التعلم عن بعد»، مبينة أن الطالبات شاركن بالمشروع ضمن إجمالي عدد المتقدمين والذي بلغ 2162 مشاركاً ما بين رواد أعمال وخبراء وطلاب جامعات وطلاب مدارس من جميع أنحاء الدولة.

تطبيق ذكي

وبينت أن المشروع عبارة عن تطبيق هاتف ذكي مع نظارات الواقع الافتراضي وبرامج إنشاء فصول افتراضية، بحيث يتم التفاعل والتعاون بين المعلم والطالب وبين الطالب وزملائه افتراضياً باستخدام هذه الأدوات في وقت «التعلم عن بعد».

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