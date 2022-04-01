كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تتعاون مع «الفاو»

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية وفداً من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو» في إطار التعاون المستمر واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية وتعزيز دور الكلية كمنصة إقليمية لبناء القادة والكوادر البحثية في مجال الأمن الغذائي. وتأتي الزيارة في ظل سعي كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على تعزيز فرص الطلبة في المستقبل من خلال الشراكات الإقليمية والعالمية وتسخير إمكاناتها لتأهيل الكوادر البشرية من أجل إيجاد حلول لمختلف التحديات العالمية، والتي من بينها الأمن الغذائي.

وكان في استقبال الوفد البروفسور رائد العواملة عميد الكلية، والدكتور آرثر كينج، مدير الشؤون الأكاديمية في الكلية، والدكتورة منى الشلقامي الأستاذ المساعد في الكلية. وكان من بين الحضور ممثلو منظمة الفاو كل من أكيكو إيكيدا، كبير المسؤولين الإداريين في مكتب الفاو الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا (RNE) في القاهرة، ونوف العياضي، مسؤولة الموارد البشرية الإقليمية في مكتب الفاو الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا (RNE) في القاهرة، وإيكاترينا لازاروفا، مسؤولة الموارد البشرية بالمقر الرئيسي لمنظمة الفاو في روما.

وأكد البروفسور رائد العواملة، إن كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تسعى إلى تكوين شراكات إقليمية وعالمية تمكنها من تعزيز دورها في تأهيل الكوادر من الطلبة من أجل إيجاد الحلول لمختلف التحديات العالمية، والتي من بينها الأمن الغذائي الذي أصبح من ضمن أهم الأولويات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف الثاني والمتمثل في القضاء على الجوع في العالم.

إمكانات

من جانبها، قالت أكيكو اكيدا، ضابط إداري أول: نسعى في منظمة الفاو إلى الوصول إلى أكبر شرائح للطلبة في الإمارات والمنطقة من أجل إبراز إمكانات المنظمة وقدرتها على استيعاب مختلف المهتمين من الطلبة للانضمام إلينا في المستقبل سواء من خلال العمل أو التعاون أو التطوع في مختلف أنشطتنا. وقالت الدكتورة منى الشلقامي: تمتلك كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كافة القدرات والإمكانات التي تؤهلها للعب دور أكبر في دعم مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية.

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