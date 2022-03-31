جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تبث عبر منصاتها الإلكترونية حلقات حول الفلسفة الإسلامية

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبث جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عبر منصاتها الإلكترونية سلسلة من الحلقات حول الفلسفة الإسلامية بعنوان «فلاسفة مسلمون»، يقدمها مركز الدراسات الفلسفية التابع للجامعة لتعزيز القدرات الفكرية والفلسفية، وسبر غور التراث الفلسفي الإسلامي.

وستكون باكورة هذا النشاط الفكري حلقة بعنوان «ما هي الفلسفة الإسلامية ؟» يقدمها الأستاذ الدكتور إبراهيم بورشاشن مدير مركز الدراسات الفلسفية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وتتضمن الحلقة عدداً من المحاور تبدأ بتعريف الفلسفة الإسلامية، وتوضيح معالمها الكبرى والتعرض لأعلامها من كبار الفلاسفة، إلى جانب نشأتها وأهم الخصائص التي تميزها.

وتجسد هذه الحلقات اهتمام الجامعة بدراسة الفلسفة، باعتبارها من المساقات العلمية المهمة التي اعتمدتها جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية ضمن برامجها الأكاديمية، ويصب اهتمام الجامعة في الفلسفة لما لها من دور أساسي في إثراء قيم التسامح والتعايش والمعرفة، وجميعها مفاهيم تتطلب جهداً فلسفياً وسؤالاً أخلاقياً يخاطب المجتمع المتنوع والمتعدد، إضافة إلى أنها منطلق للنخبة الفكرية ولها دور كبير في تشكيل الوعي الجمعي.

فكر

وتبث هذه الحلقات بصورة شهرية وتتناول مختلف جوانب الفكر الفلسفي الإسلامي والمنتج الإنساني في هذا المجال الحيوي.

وكانت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية قد أنشأت ضمن صروحها الأكاديمية والعلمية مركز الدراسات الفلسفية، الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة في مجال الأبحاث الفلسفية، ويسعى المركز لتحقيق أهداف ورؤية أبوظبي 2030 وحكومة دولة الإمارات في بناء القدرات الفكرية والفلسفية، وترسيخ قيم التسامح والتعايش التي تتبناها الإمارات نهجاً وممارسة، ويعزز المركز رؤية الجامعة في تطوير العلوم الإنسانية بصورة عامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز