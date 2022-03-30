«حمدان الذكية» تعلن بدء تنفيذ «الإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي الإلكترونية والذكية»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت جامعة حمدان بن محمد الذكية اجتماعاً لأعضاء الاتحاد العالمي لتطوير «الإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي الإلكترونية والمفتوحة والذكية والمعززة بالتكنولوجيا»، والذي تم إطلاقه في فبراير الماضي خلال فعاليات الدورة الـ 15 من قمة «إبداعات عربية»، حيث تخلل جدول أعمال الاجتماع الإعلان عن نجاح التنفيذ التجريبي للإطار المرجعي، والذي يعزز قدرة الجامعات المفتوحة والإلكترونية على توفير التعليم النوعي، وسط إشادة بالنتائج المحققة خلال المرحلة التجريبية التي تمت بمشاركة 5 من نخبة الجامعات وهي: جامعة آسيا الإلكترونية، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، والجامعة الدولية عن بعد أونينتونو، وجامعة الفلبين المفتوحة، وجامعة تيربوكا.

وشهد الاجتماع، الذي أقيم بحضور عدد من رؤساء وممثلي الجامعات المفتوحة والذكية ومؤسسات ضمان الجودة من عدة دول، إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد العالمي للإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي الإلكترونية والمفتوحة، والذي يمثل نقلة نوعية على صعيد تعزيز ربط مؤسسات التعليم العالي لتبادل أفضل أساليب ضمان الجودة، وتقديم معلومات وافية عن أفضل الممارسات المتبعة في مجال التعليم العالي الإلكتروني.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس أمناء جامعة حمدان بن محمد الذكية: تعمل الجامعة بشكل متواصل على التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين بشأن تطوير وتحديث أساليب التعليم العالي، ليس على مستوى الدولة فحسب بل كذلك على مستوى المنطقة والعالم، وذلك ترجمة للرؤية الثاقبة التي تتمتع بها قيادتنا الرشيدة، وانطلاقاً من رؤية الإمارات 2071، الرامية إلى استشراف المستقبل في القطاعات كافة، ومن بينها قطاع التعليم من أجل المستقبل والذي يستهدف وضع آليات معززة وحاضنة للابتكار والتميز، وتحويل المؤسسات التعليمية في الدولة إلى مراكز بحثية عالمية.

ومن جهتها، أثنت البروفيسور نادية البدراوي، رئيسة الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي، على الأسلوب العلمي الذي انتهجه فريق الخبراء للتحقق من موثوقية مؤشرات وأدلة الإطار المرجعي، داعيةً إلى تعزيز أطر التعاون مع مؤسسات ضمان الجودة في التعليم العالي لدمج عناصر وأدلة الإطار المرجعي مع المعايير الحالية المطبقة على الجامعات، لما سيكون له من أثر إيجابي على رفع فعالية المعايير الحالية في تحسين وضمان الجودة في التعليم العالي.

ومن جانبه أوضح الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، أن نجاح المرحلة التجريبية بمشاركة 5 جامعات يؤذن ببداية التنفيذ العالمي للإطار المرجعي الموحّد، وذلك بمشاركة لفيف من الجامعات العالمية ومؤسسات ضمان الجودة واتحادات الجامعات التي تتعهد بنشر وتطبيق الإطار القائم على تبني نهج شامل ومعايير موحدة لتقييم وتعزيز جودة التعليم الإلكتروني والمفتوح والذكي والمعزز بالتكنولوجيا.

وفي ختام الاجتماع، جرى الإعلان عن فتح باب الانضمام إلى الاتحاد العالمي لتطوير «الإطار المرجعي لمؤسسات التعليم العالي الإلكترونية والمفتوحة والذكية والمعززة بالتكنولوجيا» أمام الأعضاء الجدد من الجامعات وصناع القرار وراسمي السياسات والخبراء والمسؤولين في المؤسسات الأكاديمية وهيئات ضمان الجودة والمنظمات الدولية، من أجل تعزيز أطر التعاون الدولي على كافة المستويات، وصولاً إلى أعلى مستويات الجودة في التعليم العالي.

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