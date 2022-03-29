«المعرفة» تطلق إصدار الربيع من تقريرها الدوري «تعليم لكل الفصول»

المصدر: دبي - البيان

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سجلت فروع الجامعات الدولية في دبي زيادة في معدلات التحاق طلبتها بنسبة 3.6% العام الأكاديمي الحالي 2021- 2022.

وذلك بحسب بيانات إصدار الربيع من التقرير الدوري لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، الذي أبرز تعزيز دبي موقعها كوجهة دولية وإقليمية مفضلة للتعليم والتعلّم في قطاع التعليم الجامعي، باحتضانها لـ 34 فرعاً لجامعات دولية تجتذب أكثر من 29 ألف طالب وطالبة ينتمون إلى 169 جنسية وثقافة ويستفيدون من 609 برامج أكاديمية في مختلف التخصصات.

ويتتبع تقرير «تعليم لكل الفصول» مستجدات قطاع التعليم الخاص في دبي، وذلك ضمن مبادرة هيئة المعرفة والتنمية البشرية التي انطلقت العام الدراسي الماضي، وتتضمن إطلاق تقارير فصلية تستهدف إتاحة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع المهم، وتزويد المجتمع التعليمي والمعنيين بكافة التحديثات حوله والتحليلات المنهجية التي تهم القائمين على العملية التعليمية بشكل دوري.

وذلك انطلاقاً من العناية الكبيرة التي توليها حكومة دبي لتوفير البيانات بوصفها عماد التخطيط الدقيق للمستقبل، وعملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة بالتعامل مع البيانات والمعلومات بالطرق العلمية التي تدعم توجهات التنمية ضمن مختلف القطاعات.

وأبرز الإنفوجرافيك، الذي جاء تحت عنوان «مجتمع تعليمي يزدهر.. مكامن القوة وآفاق النمو والفرص في قطاع التعليم الخاص بدبي»، تنوع الفرص التعليمية التي توفرها فروع الجامعات الدولية في إمارة دبي باعتبارها وجهة دولية وإقليمية مفضّلة للتعليم والتعلم، حيث أظهر التقرير أن 28% من الطلبة الملتحقين بفروع الجامعات الدولية حضروا خصيصاً إلى الإمارة من خارج الدولة من أجل الدراسة.

وجهة مفضلة

وقال الدكتور عبدالله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: تواصل إمارة دبي تعزيز مكانتها كوجهة دولية مفضلة للدراسة والحياة، كما أن تحقيق قطاع فروع الجامعات الدولية في دبي لنمو ملحوظ على صعيد زيادة أعداد الطلبة الدارسين، وتنوع البرامج الأكاديمية المتوفرة العام الأكاديمي الحالي، يعكس المرونة العالية التي يحظى بها هذا القطاع المهم، وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف.

كما يبرز ثقة الجامعات الدولية في البلدان الأم، والعائلات داخل وخارج الدولة في جودة الخيارات التعليمية المتنوعة المتوفرة لأبنائها وبناتها في دبي.

واستقطب تخصص «تكنولوجيا المعلومات» النسبة الأكبر من الطلبة الملتحقين بفروع الجامعات الدولية بدبي خلال السنوات الـ 5 الأخيرة، بزيادة بلغت 5.8% مقارنة بالعام الأكاديمي 2017- 2018، يليها كل من: القانون، والعلوم الإنسانية بنسبة 1.53% على التوالي. فيما شهد تخصص «العلوم الصحية» زيادة في عدد الطلبة الجدد الملتحقين به بنسبة بلغت 1.51% في الفترة ذاتها.

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