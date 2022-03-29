جامعة دبي تنظم معرض الوظائف السنوي 2022

المصدر: دبي - البيان

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نظمت جامعة دبي معرض الوظائف السنوي لمساعدة المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص على توظيف الطلبة المواطنين بصفة أساسية، وذلك تماشياً مع خطط التوطين الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز بيئة الأعمال.

وشارك مئات من طلبة الجامعة ومعظمهم من المواطنين في المعرض، الذي يقام لأول مرة بعد جائحة «كوفيد 19» وافتتحه الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة بحضور أعضاء الهيئتين الإدارية والتعليمية.

وشارك في عرض الوظائف أكثر من 20 من المؤسسات والهيئات والشركات الحكومية والخاصة، ومنها: الهيئة الاتحادية للضرائب، ومؤسسة الإمارات ودائرة الموارد البشرية في حكومة دبي، ودبي للسياحة، ودبي للأحواض الجافة العالمية ومدينة دبي للسلع المتعددة ومجموعات مثل: شالهوب جروب والريس جروب ومجموعة الخليج للتسويق ومجموعة «أباريل» و«ترانسميد» لما وراء البحار وهيرمس وبنوك المشرق و«سيتي بنك» و«إتش إس بي سي» وشركات «دو تليكوم» و«لوريال» الشرق الأوسط وماكينزي وشركاه الشرق الأوسط.

وعلى هامش المعرض تم تنفيذ عدد من ورش العمل وجلسات التوعية المهنية والوظيفية، منها كيفية كتابة السيرة الذاتية، ومستقبل المقابلات عبر الإنترنت وكيفية إنشاء ملف على «لينكد إن»، وتحديد العلاقة التجارية وبناء الشبكة المهنية وكيفية الاستفادة من وقت وساعات العمل اليومية.

خطة

وأكد الدكتور عيسى البستكي خلال حفل افتتاح المعرض أن الجامعة تسهم في خطة التوطين من خلال تقديم جودة التعليم باعتمادات عالمية ومحلية في كلياتها، وتشمل إدارة الأعمال والهندسة وتقنية المعلومات والقانون، لافتاً إلى أن التوطين يسهم في توظيف نخبة من المواطنين لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية، ويتوافق مع جهود الدولة في استقطاب المواهب والكفاءات على هذه الأرض الطيبة.

وأشار إلى أن المعرض يمثل أرضية خصبة تستهدف إيجاد كوادر متخصصة ومؤهلة مهنياً وفنياً، تكون قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المستقبلية وخطط التنمية ورؤية الدولة التي تهدف إلى تحقيق الاقتصاد المعرفي المستدام وتنويع مصادر الدخل من خلال فلسفة طموحة ترمي إلى بناء دولة حديثة، تقوم على سواعد أبنائها.

ونوه بمستوى التعليم الراقي في معظم الجامعات في الإمارات والتي أسهمت بجودة التعليم بدعم الدولة للوصول إلى مراكز متقدمة في العديد من المجالات من خلال دعم أبنائها في مراحل حياتهم كافة.

ومن جانبها قالت آمنة المرزاق مديرة إدارة مكتب التوظيف والتدريب المهني في جامعة دبي: إن المعرض هو حدث سنوي وتقليد دائم هدفه تسهيل مهمة الشركات في إجراء مقابلات مباشرة مع طلبة الجامعة وخريجيها، الذين باتوا يتبوأون مراكز ومواقع مهمة في الدولة.

وأشارت إلى أن معايير اختيار المتقدمين للوظائف لتلبية متطلبات العصر التي يطرحها المعرض أصبحت تركز على الصفات الشخصية للمتقدمين مثل الإيجابية والمرونة، إلى جانب مهارات التواصل الاجتماعي أكثر من التركيز على المهارات الأساسية.

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