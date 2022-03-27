كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تعزز الخبرات الاستراتيجية الدولية لطلاب الإدارة والسياسة العامة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية - ممثلة ببرنامج الماجستير في إدارة الأعمال - عن إطلاق سلسلة من المحاضرات بالتعاون مع شركة الاستشارات العالمية الرائدة «ثوسو»، تستمر خلال شهور ربيع 2022 بهدف تعزيز الخبرات الاستراتيجية الدولية لدى طلاب الإدارة الحكومية والسياسة العامة.

أعلن برنامج الماجستير في الإدارة العامة بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية عن تعاونه مع «ثوسو» وهي شركة استشارية استراتيجية تعمل في القطاعات الإنسانية والتنموية والاستثمارية والصحية والتعليمية، بهدف تقديم سلسلة من المحاضرات العامة خلال فصل الثاني من عام 2022.

وتتكون سلسلة محاضرات الإدارة العامة والحوكمة من أربع جلسات مصممة لاستعراض حالات ونماذج من دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضاً من أعمال التنمية الدولية التي قام بها فريق «ثوسو». وتهدف سلسلة المحاضرات إلى توسيع آفاق طلبة برامج الإدارة والسياسة العامة، وكذلك الأكاديميين والباحثين والدبلوماسيين، بالإضافة إلى الموظفين العاملين في الحكومة المحلية والاتحادية، والمستشارين في مجال الحوكمة العالمية.

منصات

من جهته، قال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «تلتزم الكلية بإنشاء منصات جديدة وأكثر تطوراً للمسؤولين الحكوميين والقادة الراغبين في توسيع معارفهم وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم بما يتماشى مع المتغيرات العالمية».

وأضاف: «تم تنظيم هذه السلسلة من المحاضرات بهدف إضافة قيمة إلى الحوار المستمر حول السياسة العامة والتنمية والسياسة الخارجية، خاصة في فترة ما بعد جائحة «كوفيد 19»، ويقدم المحاضرات نخبة من الخبراء لإلقاء الضوء على العديد من الموضوعات المتعلقة بالحوكمة والمبادئ الأساسية في الإدارة والسياسة العامة».

من جانبه، قال ماثيو غولدي سكوت، المدير العام لشركة «ثوسو»: «نحن سعداء بهذه الفرصة لمواصلة تعزيز شراكتنا مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، إذ نسعى للتواصل وتبادل الخبرات مع صانعي السياسات والأكاديميين والخبراء والقادة في المنطقة، من خلال المشاركة بطرح أفضل الممارسات في مجالات عدة مثل التعليم والصحة والأمن والحوكمة».

ووجه غولدي الشكر للدكتور علي بن سباع المري على دعمه لهذه المبادرة، وللدكتورة راكيل وارنر الأستاذ المشارك ومنسق برنامج الماجستير في الإدارة العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

تدريب

من جانبها، قالت راكيل وارنر، الأستاذ المشارك ومنسق برنامج الماجستير في الإدارة العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «مهمتنا هي توفير تعليم وتدريب قيادي عالي الجودة لكل من المسؤولين الحكوميين والطلاب الذين هم قادة الغد. وستسمح لنا الشراكة مع «ثوسو» جلب المعارف والخبرات الاستراتيجية المتخصصة في الاستشارات العالمية إلى قاعات الدراسة، لتوسيع آفاق الطلاب في برامج الإدارة والسياسة العامة الرائدة لدينا».

تم تنظيم المحاضرة الأولى يوم 10 مارس عبر تطبيق زوم الإلكتروني، تحت عنوان (المبادئ والقيمة العامة المسؤولة عن تطوير السياسات وتنفيذها) أدارتها الدكتورة راكيل وارنر، الأستاذ المشارك ومنسق برنامج الماجستير في الإدارة العامة في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وتضمنت المحاضرة جلستين مدة كل منهما 30 دقيقة، الأولى هي (المسؤولية والمشاركة في الأهداف)، وتحتوي على دروس مستفادة من السياسة والتنمية الدولية، مع التركيز على الأخلاقيات فيها، ويقدمها ماتيج دامبورسكي، خبير البيانات والسياسة والشريك المؤسس في «ثوسو».

أما الجلسة الثانية فعقدت تحت عنوان «سيادة القانون» وسلطت الضوء على الشفافية والثقة والاستدامة، وقدمها ماثيو غولدي-سكوت خبير السياسة الدولية والمستشار الحكومي والمدير العام في شركة «ثوسو»، حيث سلطت الضوء على إمارة دبي كنموذج متميز للممارسات النوعية.

كما ستُعقد المحاضرة الثانية في 31 مارس الجاري في مقر الكلية، إذ ستتناول محاور عدة منها تأثير جائحة كورونا على التعليم، وقياس مدى تأثير تعقيدات القرن الحادي والعشرين على السياسات التعليمية، وكيفية الاستجابة العملية للتحديات بعيدة المدى.

ومن المتوقع أن تعقد المحاضرة الثالثة افتراضياً من خلال منصة زوم في 28 أبريل القادم، تحت عنوان «دروس مستفادة من نجاحات وإخفاقات السياسات»، ويقدمها تشارلز شولز، المتخصص في مراقبة السياسات وتقييمها في «ثوسو»، والذي سيستعرض دراسة حالة عن التماسك الاجتماعي وكيف يمكن لواضعي سياسات التعلم من النجاحات والأخطاء السابقة. كما سيشارك ماثيو جولدي-سكوت بالمحاضرة، متناولاً محور التحديات الناشئة عن عدم فهم السياق المحلي في عرضه التقديمي بعنوان «العقد الاجتماعي في السياسة الدولية والخارجية».

المحاضرة الرابعة بعنوان «الأولويات وضع السياسات للمناخ والبيئة: الدروس المستفادة»، سيتم تنظيمها حضورياً في 26 مايو في مقر الكلية، وستستكشف الأولويات وضع السياسات للمناخ والبيئة في الفترة التي تسبق الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-28)، وسيقدمها كل من نينا شونمان أخصائية البيئة والمحافظة عليها، وماثيو جولدي-سكوت، من أجل استكشاف آفاق الابتكار في الشرق الأوسط في قضايا المناخ والاستدامة.

وستختتم سلسلة المحاضرات بورشة عمل للخريجين والطلاب في 26 مايو، وستركز على «واقع الاستشارات والمنظمات الحكومية الدولية»، حيث تقدم إرشادات وأسئلة وأجوبة لأولئك الذين يفكرون في دخول مجال السياسة والتنمية الدولية والاستشارات الإدارية العامة كمهنة متخصصة، والعمل مع وكالات الأمم المتحدة أو المنظمات الحكومية الدولية الأخرى.

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