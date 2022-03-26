محمد الشرقي يستقبل أحمد اليماحي لحصوله على دكتوراه في القانون الجنائي

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور أحمد مصبح اليماحي، لحصوله على شهادة الدكتوراه في القانون الجنائي من جامعة المنصورة بجمهورية مصر العربية.

واستمع سمو ولي عهد الفجيرة من الدكتور أحمد اليماحي إلى شرحٍ عن محتوى رسالة الدكتوراه التي حملت عنوان «اختصاصات مأمور الضبط القضائي في مرحلة البحث والتحري والاستدلال - دراسة مقارنة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات».

وهنّأ سموه الدكتور أحمد اليماحي لتحقيقه هذا الإنجاز العلمي، مشيراً سموه إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لأبناء الفجيرة من حملة الشهادات العليا وتشجيع سموه لهم لمواصلة مسيرة العلم والمعرفة وخدمة الوطن.

ومن جانبه، قدم الدكتور أحمد اليماحي الشكر والتقدير لسمو ولي عهد الفجيرة على الاستقبال ودعم سموه للشباب لهم في مسيرة التحصيل العلمي والإنجازات المشرفة.

حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

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