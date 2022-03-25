مؤتمر أبحاث طلبة الدراسات العليا في دبي يستعرض 400 ورقة بحثية

المصدر: دبي - عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في دبي النسخة الـ 7 من مؤتمر أبحاث طلبة الدراسات العليا في دولة الإمارات 2022، وهو الملتقى الأكاديمي متعدد التخصصات الذي تشارك في تنظيمه كل من الجامعة البريطانية في دبي وجامعة دبي، ويوفر فرصة لطلبة الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه لمشاركة بحوثهم وابتكاراتهم العلمية، وذلك تحت رعاية معالي المهندس حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، وتم خلاله استعراض 400 ورقة بحثية.

شهد المؤتمر الدكتور راي أو. جونسون، الرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي والدكتور سلطان النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية في أبوظبي، الذي ترأس الجلسة النقاشية لـ «مفكرو الإمارات»، والدكتور عارف سلطان الحمادي، رئيس اللجنة التوجيهية لمؤتمر أبحاث طلبة الدراسات العليا في دولة الإمارات 2022 ونائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة الذي قدم كلمة ترحيبية في افتتاح المؤتمر.

يهدف مؤتمر أبحاث طلبة الدراسات العليا 2022 إلى توفير الفرص لطلبة الدراسات العليا لمشاركة مشاريعهم البحثية والحصول على الملاحظات العلمية وإقامة شبكة من العلاقات مع المتخصصين، كما يسعى إلى تمكين طلبة الدراسات العليا من استعراض أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة أمام مختلف القطاعات الحكومية والصناعية والحصول على الملاحظات.

أوراق بحثية

وتشهد النسخة السابعة من مؤتمر أبحاث طلبة الدراسات العليا في دولة الإمارات حوالي 400 عرض تقديمي شفوي وعروضاً مطبوعة لأبحاث تم اختيارها من أكثر من 500 ورقة بحثية.

وقال الدكتور راي أو. جونسون، إن البحث والتطوير يشكلان داعماً رئيسياً للاقتصاد القائم على المعرفة، ويعدان من الأولويات الأساسية لحكومة دولة الإمارات التي قامت بتخصيص استثمارات كبيرة لتأسيس مركز رائد للبحث والتطوير في الدولة ».

قال الدكتور عارف الحمادي «يوفر مؤتمر أبحاث طلبة الدراسات العليا 2022 للطلبة منصة مناسبة لعرض ابتكاراتهم البحثية واستكشاف الخيارات التي من شأنها تعزيز مفاهيمهم الإبداعية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز