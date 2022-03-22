مدرسة خاصة في عجمان تجمع معلمة بوالديها بعد انقطاع 7 سنوات

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

ت + ت - الحجم الطبيعي

في لفتة إنسانية جمعت مدرسة الحكمة الخاصة في عجمان المعلمة أمنية سيف الإسلام معلمة التربية الفنية بوالديها بعد غياب دام 7 سنوات، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الأم، والذي تحوّله إدارة المدرسة إلى يوم للأسرة احتفاءً بها في مبادرة «فرحة لقانا» وتحت شعار «دفء وحنان وأسرة وأمان».

حيث فاجأتها إدارة المدرسة وبترتيب من قسم التعليم الأساسي - بنات، بإحضار والديها لها إلى داخل الحرم المدرسي خلال الاحتفالية، فتفاجأت المعلمة بدخولهما واللذين قدما من جمهورية مصر العربية، واختلطت الدموع بمشاعر الحب والفرح والمفاجأة بلقائهما، وذلك بعد أن تواصل فريق العمل في المدرسة مع زوج المعلمة، وتم تأمين تأشيرة الزيارة وتذاكر الطيران.

8 سنوات

وتروي المعلمة أمنية سيف معلمة التربية الفنية أم لطفلين وتقيم في الدولة منذ 8 سنوات القصة بالقول أنها التحقت بمدرسة الحكمة الخاصة منذ أكثر من 3 سنوات، ولم تلتقِ والديها بعد أن قدمت إلى الدولة، وانقطعت عنهما 6 سنوات، حيث كانت تمني النفس بلقائهما، إلا أنه نتيجة لظروف «كورونا» لم تتمكن من السفر للقائهما.

كما أنه كان يخالجها شعور بأنه لم تعد تستطيع أن تلتقي بهما مرة ثانية، ما يترك في نفسها حزناً وألماً عميقين، لافتة إلى أن يوم اللقاء كان يوماً فارقاً في حياتها، فلم تكن تتوقع المفاجأة بدخول والديها إلى قاعة الاحتفال بمناسبة يوم الأم التي نظمتها إدارة المدرسة، واختلط اللقاء بين دموع الفرح والصدمة، ما أدخل البهجة والسرور في نفسها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز