حاكم عام كندا تزور الجامعة الكندية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

زارت ماري سيمون، حاكم عام كندا، الجامعة الكندية دبي. وفي سياق حديثها إلى الحضور من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأعضاء الجالية الكندية في الدولة، شاركت سيمون آراءها حول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك ثقافة الإنويت، والتغير المناخي، والمساواة بين الجنسين.

وفي كلمته الترحيبية، قال بطي سعيد الكندي، رئيس مجلس أمناء الجامعة الكندية دبي: لا يزال طموحنا في الجامعة الكندية دبي هو تقوية شبكة علاقتنا الدولية، لمساعدتنا على تقديم مساهمة متزايدة في بناء اقتصاد المعرفة الإقليمي، ونحن بكل فخر نفعل ذلك باسم كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وكندا.

وفي سياق حديثها عن زيارتها للمنطقة، تحدثت حاكم عام كندا عن الحاجة إلى التعاون الدولي لبناء مستقبل ناجح للعالم، واختتمت حديثها في أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى جاهدة لفرض فرص وابتكارات جديدة، ولهذا ، تعد كندا هي الشريك المثالي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز