سلطان بن أحمد القاسمي يلتقي وفداً من طلبة جامعة هارفارد الأمريكية

المصدر: الشارقة - البيان

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التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، وفداً من طلبة جامعة هارفارد الأمريكية، خلال زيارتهم إلى جامعة الشارقة، وذلك في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

واستعرض سموه خلال لقائه الوفد، مسيرة جامعة الشارقة العلمية والتي تأتي ضمن استراتيجية إمارة الشارقة بشكل عام في تطوير التعليم لكافة المراحل وسعيها نحو التميز، متناولاً سموه، مرتكزات الجامعة وعلاقاتها الدولية الواسعة مع المؤسسات الأكاديمية المرموقة في العالم، مما يسهم في تعزيز ترقية الأداء والتبادل العلمي والمعرفي لطلبة وخريجي الجامعة المتميزين علمياً وأكاديمياً.

وأشار سموه إلى أن إمارة الشارقة تنطلق في رؤيتها للتنمية عن طريق التركيز على تعزيز التعليم والمعرفة والتكنولوجيا والصحة والعلوم المختلفة، عبر الاهتمام بالإنسان والإرتقاء به والاتجاه نحو الثقافة والتراث والعادات والتقاليد والأصالة، إلى جانب النظام التعليمي الذي يمثل ترجمة لكل مكونات وأهداف الإمارة ورؤيتها للمستقبل.

ومن جانبه تناول الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة الجهود الكبيرة التي تعمل عليها جامعة الشارقة في تطوير المستويات التعليمية عبر الارتقاء بمناهج التعليم والتوسع في مختلف التخصصات الحديثة، إلى جانب الاهتمام بمختلف الأنشطة التي تسهم في بناء معارف ومهارات وشخصية الطالب في كافة الجوانب.

وكان الوفد قد تجول في أقسام ومرافق أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، حيث تعرفوا على ما تضمه من أقسام ونماذج ومعارض متنوعة، كما شاهد الوفد في القبة الفلكية، عرضاً مرئياً عن الفضاء.

وقدم الوفد شكره وتقديره لسمو رئيس جامعة الشارقة وإدارتها على حسن الاستقبال، مشيداً بما وصلت إليه الجامعة من تقدم علمي رفيع في مختلف المجالات، وتوجهها نحو توسيع علاقاتها، والاهتمام والدعم اللامحدود الذي تجده خاصة على مستوى المرافق والبنيات التعليمية والعلمية المتنوعة، مما يسهم في تطور مستويات طلبتها.

وقدم سمو نائب حاكم الشارقة، في نهاية الزيارة، درع جامعة الشارقة إلى الوفد، والتقط معهم الصور التذكارية.

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