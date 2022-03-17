«الشارقة للتعليم الخاص» تطلق استراتيجيتها الجديدة

المصدر: الشارقة - البيان

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أطلقت «هيئة الشارقة للتعليم الخاص» استراتيجيتها الجديدة للأعوام (2022-2024) في إطار التزامها بالارتقاء بجودة وكفاءة وتميز منظومة التعليم الخاص في الإمارة وتطوير البيئة التدريسية والمُخرجات التعليمية بما يواكب أحدث الاتجاهات العالمية ويتواءم ورؤى صاحب السمو حاكم الشارقة في التعليم وبناء الإنسان وتوجهات إمارة الشارقة.

وتأتي استراتيجية هيئة الشارقة للتعليم الخاص 2022-2024 لتتواءم مع رؤيتها في تحقيق تعليم متميز ورسالتها في تمكين المجتمع التعليمي من النمو وتحقيق مخرجات طموحة من خلال خدمات داعمة وفعالة.

وتحدد الاستراتيجية الجديدة الملامح العامة لخطط ومبادرات هيئة الشارقة للتعليم الخاص خلال الفترة (2022-2024).

جهود

وأكدت الدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في استراحة السحب بخورفكان، أن إطلاق الاستراتيجية الجديدة يأتي في إطار جهود الهيئة للارتقاء بتميز وكفاءة المنظومة التعليمية تماشياً مع التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، لتعزيز دور التعليم باعتباره ركيزة نهضة الأمم وريادتها وحجر الأساس في بناء الإنسان والتنمية البشرية.

من جانبه قال علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص: إنَّ التطور الذي تشهده المسيرة التعليمية والعلمية والنهضة الفكرية والمعرفية والثقافية في إمارة الشارقة هي نتائج للفكر النيّر والتوجيهات السديدة والرعاية الكريمة والدعم المباشر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، وسنعمل جاهدين على تنفيذ الوعد الذي أطلقناه اليوم وتطبيق كامل لبرامج وخطط استراتيجيتنا، مستلهمين العزيمة من الرؤية السديدة لقيادتنا الرشيدة لتحويل التحديات إلى فرص.

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