تكريم 3 من أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإمارات

المصدر: العين - البيان

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هنّأ زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة - الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أمس، وبالنيابة عن أسرة الجامعة، ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس لحصولهم على جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز.

تسلمت الدكتورة نعيمة محمد الحوسني، الأستاذ المشارك في رسم الخرائط ورئيسة قسم الجغرافيا والاستدامة الحضرية، وسام رئيس مجلس الوزراء للوظائف المتخصصة.

وتسلم الدكتور خالد أميري، أستاذ البيولوجيا الجزيئية والكيمياء الحيوية، رئيس قسم الأحياء بكلية العلوم ومدير مركز خليفة للتقانات الحيوية والهندسة الوراثية، وسام رئيس مجلس الوزراء لوظائف المستقبل. كما تسلم الدكتور علي حميد حسن المرزوقي، قسم الهندسة الكيميائية والبترولية وعميد كلية الدراسات العليا، وسام رئيس مجلس الوزراء للمبدع المتميز.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات: التكريم يُعدّ ذات أهمية حيوية لرؤية حكومة الإمارات في التميز والمكانة العالمية داخل المؤسسات الاتحادية، إن عملكم الأكاديمي في تعليم الطلاب والبحث وخدمة المجتمع والابتكار قد بنى قدرة جامعة الإمارات العربية المتحدة على خدمة طموحات ومتطلبات الدولة المستقبلية. ويُسعدنا تقديمكم لمساهمة بارزة في تحقيق مهمة جامعة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز سمعتها بالتميز.

اعتزاز

بدورهم، أعرب الفائزون بالجائزة عن فخرهم واعتزازهم بحصولهم على هذا التكريم، وأشارت الدكتورة نعيمة الحوسني: إن الجائزة كانت حلمي الذي رسمته وحلقت به في فكري في سماء الوطن، لأنال أرفع جائزة للتميز الحكومي على مستوى الدولة، بهدفها السامي لتعزيز وتحقيق السعادة وجودة الحياة لجميع فئات المجتمع، وأضافت: إنني فخورة كوني امرأة إماراتية لا تقف في الصفوف الخلفية، بل تتصدر بكفاءاتها محافل دولية بعز وكرامة لرد الجميل الذي يطوق عنقي.

كما أشار الدكتور خالد الأميري: فخور جداً بالفوز بهذه الجائزة وهذا الوسام تقدير وشرف كبير ومسؤولية وطنية، وهو ليس مجرد وسام إنما هو حافز ومشجع لجميع الأجيال للتميز في كافة مجالات الحياة،كما أنني فخور بأنني ابن جامعة الإمارات هذه الجامعة الرائدة التي أسسها باني نهضة دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله وطيب ثراه.

حافز

من جهته، قال الدكتور علي المرزوقي: «إن حصولي على هذا الوسام يعد حافزاً لي ولزملائي ولطلابنا لنكون دائماً وأبداً عند حسن ظن قياداتنا الرشيدة وأن نكون الأوفياء للوطن ومستمرين في دعم مسيرة العطاء والبناء في كافة مجالات التنمية الوطنية».

وتتكون جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز من 26 فئة تغطي جوائز المؤسسات والأفراد. تخدم الجائزة أهداف برنامج الشيخ خليفة للأداء الحكومي المتميز، وتحفيز المؤسسات الاتحادية على السعي لتحقيق الريادة والتنافسية العالمية في جميع المجالات.

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