محادثة الإنجليزية تُسعد طلبة الثاني عشر

المصدر: متابعة - عصام الدين عوض، محمد محسن

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أدى طلبة الثاني عشر للمدارس الحكومية والخاصة للمسارين العام والمتقدم أمس امتحان مادة اللغة الانجليزية، وعبروا عن سعادتهم ووصفوها بأنها جاءت في متناول الطالب المتوسط وفق النظام الجديد للامتحانات «هيكل الامتحان»، حيث يؤدي الطلبة هذه النوعية للمرة الأولى، إلا أن تحديد زمن الإجابة عن بعض الأسئلة أربك بعض الطلبة.

وقال طلبة في أبوظبي لـ«البيان»: إن امتحان اللغة الإنجليزية جاء عبارة عن «استماع» حيث أذيعت عبر الميكروفون قطعتا محادثة بين شخصين مع إعادتهما 3 مرات لإتاحة الفرصة للطالب للتركيز في محتويات القطعة ودلالاتها ومن ثم الإجابة عن الأسئلة عبر النظام الإلكتروني للامتحان.

وأضاف طلبة بأن قطعة الاستماع في المجمل جاءت في مستوى الطالب المتوسط.

وتباينت آراء طلاب المسار المتقدم والعام والنخبة في الشارقة وعجمان وأم القيوين في امتحان مادة اللغة الانجليزية في الفصل الدراسي الثاني، حيث أكد بعض طلبة المسار العام أنها أتت دون صعوبات تذكر، فيما أكد بعض طلبة المسار المتقدم أن الأسئلة تحتاج إلى التروي والتفكير قبل الإجابة عنها.

مناسبة

وأكد أحمد بدوي مدير مدرسة عجمان الخاصة أن الورقة الامتحانية في مادة اللغة الانجليزية أتت بصورة مناسبة تتوافق مع قدرات الطلبة ذوي المستويات المتوسطة، وجاءت كذلك لتقيس قدرات الطلاب من خلال المهارات التي درب المعلمون الطلبة عليها.

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