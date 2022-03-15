التعليم حضورياً بمدارس الشارقة الخاصة أبريل المقبل

المصدر: استطلاع – عصام الدين عوض

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أكد مديرو مدارس خاصة في الشارقة لـ«البيان» أن هيئة الشارقة للتعليم الخاص عممت على إدارات المدارس بضرورة إلزامية التعليم الحضوري ابتداء من الفصل الدراسي المقبل والذي سوف يبدأ مطلع أبريل المقبل، مبدين استعداداتهم لاستقبال كافة الطلبة حضورياً، الأمر الذي يعزز من مهارات الطلبة ويكسبهم الخبرات اللازمة التي تعينهم على واجباتهم المدرسية، وذلك من خلال تفاعلهم مع المعلمين.

استقرار

وأفاد علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص بأن الهيئة عممت على إدارات المدارس بالتعاون مع لجنة الأزمات والطوارئ بالشارقة بضرورة إلزامية التعليم الحضوري لكافة الطلبة في المدارس الخاصة بالشارقة مع بداية الفصل الدراسي القادم في مطلع أبريل المقبل.

مبيناً أن تلك الخطوة أتت في ظل استقرار الوضع الصحي وارتفاع نسبة التطعيم ضد كوفيد 19 في كافة المؤسسات التعليمية، لافتاً إلى أن الهيئة فيما قبل تركت خيار التعليم لأولياء الأمور بنسبة 100 % حتى يختاروا نوع التعليم الذي يرغبون فيه، رغم أن خيار التعليم وجهاً لوجه يبقى هو النموذج التعليمي المفضل لدى الغالبية، حيث كان الهدف من تلك الخطوة المساعدة في تسهيل العودة التدريجية لأولياء الأمور وأبنائهم إلى خيار التعليم وجهاً لوجه.

انحسار

وأكد سامر محمود سرحان مدير مدرسة المعرفة الخاصة بالشارقة أن قرار العودة الكاملة للتعليم الحضوري أتى في وقته، خصوصاً في ظل انحسار جائحة كوفيد 19 وانخفاض عدد الإصابات نتيجة للإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الجهات ذات الصلة، إضافة إلى المراقبة الدائمة من هيئة الشارقة للتعليم الخاص للمدارس من خلال تشكيلها لفرق متابعة البروتوكول الصحي الذي تم تعميمه من قبل على المدارس.

واجبات

وذكرت شهرزاد عزت مديرة مدرسة الاستقلال الخاصة بالشارقة أن إدارة المدرسة جاهزة لاستقبال الطالبات حضورياً، خصوصاً بعد انحسار الجائحة، لافتة إلى أن التعليم (الهجين) يشتت الطلبة ويفقدهم المهارات اللازمة التي تعينهم في حل الواجبات بصورة ميسرة، كما أن نسبة الطلبة الذين يداومون حضورياً يفوق الـ90 %، لافتة إلى أن هناك ترحيباً واسعاً من قبل الإدارات المدرسية بقرار الهيئة العودة الكاملة للتعليم الحضوري.

107 فصول

وقالت رولا نسب مدير مدرسة النور الدولية بالشارقة إن إدارة المدرسة تلقت تعميماً من الهيئة يفيد بضرورة التعليم الحضوري لكافة الطلبة ابتداء من الفصل الدراسي المقبل والذي سوف يبدأ في مطلع أبريل المقبل، كما أن إدارة المدرسة جاهزة لاستقبال الطلبة والذين يبلغ عددهم 3 آلاف طالب وطالبة ينتظمون في 107 فصول دراسية، مبينة أن التدريس المباشر يمكن الطلبة من مهارة الكتابة، خصوصاً الذين يدرسون في الفصول الدنيا التي افتقدها بعضهم أثناء التعليم (الهجين)، كما أنه يمكن المعلمين من المتابعة المباشرة لمستوى الطلبة.

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