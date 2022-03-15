«التربية»: صدور عدد من الرخص المهنية وتسليمها على 3 دفعات

المصدر: دبي - نورا الأمير

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كشفت وزارة التربية والتعليم عن صدور عدد من الرخص المهنية للفئات المستحقة، مشيرة إلى أن عملية الإصدار للشهادات ستتم على ثلاث دفعات، تم تسليم الأولى منها وفقاً للجدول أمس، والدفعتين الأخريين 21 و28 من الشهر الجاري. وتشترط الوزارة للحصول على الرخصة المعتمدة ربط الملف الشخصي بالهوية الإماراتية،.

وضرورة اعتماد الملف من قبل مدير المدرسة، واجتياز كافة الاختبارات لنوع الوظيفة أو الحصول على اعتراف الرخصة الدولية المرفقة في نظام ترخيص المهن التعليمية والتأكد من دفع الرسوم وإدخال التخصص، فيما تشترط للرخصة الانتقالية ربط الملف الشخصي بالهوية الإماراتية ومتابعة الحصول على الشهادة المعادلة أو المصدقة أو الحصول على اعتراف الرخصة الدولية المرفقة في نظام ترخيص المهن التعليمية، كما يتوجب ضمن الشروط حجز اختبار حال توفره خلال عام لعدم سحب الرخصة، والتأكد من إتمام دفع الرسوم وإدخال التخصص.

وكانت وزارة التربية والتعليم دعت العاملين في مؤسسات التعليم العام في الدولة إلى استكمال إجراءات الترخيص المهني باعتبارها إلزامية خلال العام الأكاديمي 2021 ـ 2022 للتمكن من ممارسة المهنة للعاملين في قطاع التعليم، موضحة أنها ستمنح رخصة انتقالية يتم تجديدها في حال استمرار عدم توفر الاختبارات الخاصة بالرخصة.

كما كانت قد أعلنت سابقا، أن الرخصة المهنية، شرط لممارسة مهنة التعليم، خلال العام الدراسي 2021 ـ 2022.

وأكدت أن المعادلة شرط أساسي للحصول على الرخصة الانتقالية أو المعتمدة بشرط رفع رقم الطلب حتى صدور المعادلة المعتمدة، موضحة خطوات الترخيص التي تشمل طلب معادلة الشهادة العلمية ومن ثم التسجيل وإدخال البيانات على الموقع الإلكتروني الخاص بالنظام وهو: (https:/‏/‏tls.moe.gov.ae/‏#!/‏home

وينضوي تحت الفئات في نظام الترخيص، المعلمون الذين يقومون بتدريس مواد ليست باللغة العربية ولا الإنجليزية.

5 خطوات

أفادت وزارة التربية والتعليم بأنه يمكن للمستهدفين معاينة الرخصة في نظام ترخيص المهن التعليمية اتباع 5 خطوات متضمنة دخول موقع ترخيص المهن التعليمية وتسجيل الدخول في النظام والضغط على الرخصة، ثم يظهر الميثاق الخاص بالمهنة المحددة، وبعد الإقرار يتم ظهور الرخصة.

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