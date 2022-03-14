5 طالبات من «التقنية العليا» يبتكرن نظاماً للزراعة الذكية

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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نجحت خمس طالبات من كلية التقنية العليا في الفجيرة، في ابتكار نظام للزراعة الذكية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة التي تعمل وفق تطبيق ذكي سهل الاستخدام، لتوفير قنوات ذكية تفاعلية للأفراد وأصحاب المزارع عبر الأجهزة الذكية.

وأوضحت الطالبة مريم عبيد الزعابي لـ«البيان»، أن الاستعداد للمشاركة في شهر الابتكار منحها وزميلاتها مشاعر من الحماس ودفعهن للبحث عما هو جديد ومبتكر يساهم في دفع عجلة التقدم للأمام، إذ اجتمعت مع زميلاتها موزة راشد الصريدي، علياء مصبح المزروعي، عائشة أحمد المحرزي، وعبير يوسف الزرعي، واخترن قطاع الزراعة، وذلك لتزايد أهمية الزراعة في الإمارات مع اكتشاف تقنيات زراعية حديثة .

زيادة

وقالت مريم الزعابي: إن التطبيق أطلق عليه اسم «جرين» أي الأخضر، بهدف زيادة الرقعة الخضراء بطريقة مبتكرة تقلل من الجهد والوقت، يتضمن التطبيق مجموعة من الحساسات «المستشعرات» تحتوي الصفحة الأولى للتطبيق على بوابة المهمات، تشمل على ثلاث مهمات هي: رطوبة التربة ودرجة حرارة التربة ودرجة حرارة الهواء، حيث تساعد المستخدم على أن يختار نوعاً من أنواع المهمات، ثم يستطيع اختيار التاريخ المحدد ليستطيع الحصول على قراءة شاملة لهذا اليوم، حيث يعمل التطبيق بواقع كل ساعتين ليمنح قراءة جديدة، كما يستطيع الشخص أو المزارع من خلال التقرير الخاص بدرجة حرارة التربة التعرف على حالة التربة كل ساعة.

قياس

كما يشتمل التطبيق على صفحة القياس عن بعد لتمنح قراءة للمهمات الثلاث المحددة، حيث يمكن من خلالها الاطلاع والتعرف على الوقت المناسب للزراعة والحصاد، أما صفحة الموقع فتختص بالمزارع الكبيرة، وصفحة التحكم فيها خيارات تحتوي على طرق رش المياه أو ري المياه وفيها خياران، هما نظام يدوي ونظام أوتوماتيكي، يصلح للأشخاص الذين يقتنون مزروعات منزلية أو مزارع صغيرة حيث يسمح النظام الأوتوماتيكي بالعمل عن بعد.

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