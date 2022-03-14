تفاهم بين جامعة الشارقة ومحاكم مركز دبي المالي العالمي

المصدر: الشارقة - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت جامعة الشارقة مذكرة تفاهم مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، وذلك حرصاً من الجامعة على توسيع دائرة علاقاتها وتعاونها مع الهيئات والمؤسسات المحلية، وفي إطار توفير الفرص والبرامج التدريبية لطلبة كلية القانون وتعريفهم بالواقع العملي والتطبيقي للأعمال القانونية والقضائية.

وقع المذكرة عن الجامعة مديرها الدكتور حميد مجول النعيمي، ووقعها عن محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي عمر جمعة المهيري مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي.

ونصت بنود مذكرة التفاهم على التعاون المشترك بين الطرفين لتبادل المعلومات والإحصائيات والمنشورات واللوائح التي تحكم أنشطة الخدمة العامة فيما يتعلق بالنشاط البحثي وتدريب طلبة الجامعة من خلال المحاكمات الصورية، وحضور الجلسات المباشرة، والعمل على مبادرات توعوية مشتركة تسهم في تحقيق المصالح والأهداف الاستراتيجية المشتركة بين الطرفين.

وعبر الدكتور حميد مجول النعيمي عن سعادته بالتعاون مع محاكم مركز دبي المالي العالمي، والذي أكد أنه يسهم في خدمة المجتمع المحلي، مشيراً إلى الخبرات البحثية والعلمية التي تمتلكها جامعة الشارقة، وتوفرها لطلبتها في برامج البكالوريوس والدراسات العليا.

وأشار إلى سعي الجامعة لتهيئة طلبتها وخريجيها لدخول أسواق العمل من خلال الممارسات التطبيقية بالتعاون مع المؤسسات المحلية والتي من شأنها تعزيز مجالات الاهتمام المشترك.

من جهته قدم القاضي عمر جمعة المهيري نبذه تعريفية عن عمل محاكم المركز واستراتيجياتها، مبيناً حرصها على استقبال وتشجيع الطلبات المقدمة من طلبة جامعة الشارقة فيما يتعلق ببرامج الإعارة والتدريب في محاكم مركز دبي المالي العالمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز