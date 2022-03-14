شرطة دبي تكرم طالباً لأمانته

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاجأ مركز شرطة القصيص، طالباً في مدرسة الشروق الخاصة، بتكريمه في مدرسته وسط زملائه، تقديراً لأمانته وحرصه على إعادة محفظة إلى صاحبها بعد عثوره عليها في قرية اللولو بالمحيصنة الرابعة في منطقة اختصاص مركز شرطة القصيص.

وكرم العقيد سعيد سالم المدحاني، نائب مدير مركز شرطة القصيص، الطالب عزام خالد ضيف الله، بحضور ليلي شاة مراد، رئيس قسم إسعاد المتعاملين في المركز. وقال العقيد المدحاني إن التكريم يأتي ضمن مبادرة «نصلكم لنشكركم» الهادفة إلى تكريم المتعاونين والشركاء الخارجيين، بالوصول إلى المكرمين في أماكنهم وتكريمهم بين زملائهم، مشيداً بأمانة الطالب عزام خالد ضيف الله، وحسن تصرفه.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز