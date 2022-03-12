ماجد القاسمي يؤكد أهمية الاستثمار في التعليم الخاص

المصدر: رأس الخيمة-وام

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أكد الشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي أهمية الاستثمار في التعليم الخاص باعتباره أحد أهم المجالات التي تبنى عليها نهضة الأمم ونافذة المستقبل وبوابة العبور نحو التطور والازدهار.

جاء ذلك خلال حضوره حفل وضع حجر أساس مبنى المدرسة البنغلاديشية الانجليزية الخاصة في منطقة المعمورة برأس الخيمة تحت رعاية معالي الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية الصديقة.

حضر الحفل وزراء التجارة والعمل والخارجية ووزير رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي في جمهورية بنغلاديش وخميس النقبي صاحب الترخيص وتاج الدين رئيس مجلس الجالية البنغالية وعدد من أبناء الجالية.

وأشار الشيخ ماجد القاسمي إلى أن هذا المشروع سوف يقدم أرقى الخدمات التعليمية لأبناء الجالية البغلاديشية والجاليات الأخرى المقيمة في الإمارة.

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