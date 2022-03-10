73.5 % من العاملين في المدارس تعززت علاقتهم مع الطلبة

المصدر: دبي - نورا الأمير

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خلصت استبانة أجرتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي حول جودة حياة الكوادر العاملة في المدارس الخاصة التابعة لها خلال العام 2021 وشارك فيها 153 مدرسة بإجمالي 10.383 عضو هيئة تدريسية وإدارية إلى أن 73.5% من الكوادر علاقتهم مع الطلاب أصبحت أقوى هذا العام، وصعوبة في الانفصال عن أجواء العمل بنسبة 67.8% مقارنة بـ 34.9 في 2020.

استبانة

وبينت الاستبانة أن علاقة الكوادر التدريسية والإدارية والفنية شكلت عاملاً إيجابياً في تجويد نوعية الحياة داخل إطار المدارس وأصبح 64.5% من الكوادر يشعرون بأن فريقهم مكان آمن للتحدث عن المصاعب والتحديات التي تواجههم، وقال 33.1% إنهم يتعايشون مع الواقع الذي فرضته الجائحة في العام 2021، فيما كانت النسبة في 2020 أقل بواقع 10.3%.

وارتفعت نسبة الشعور بالرضا للعاملين من الكوادر منهم 18% ذكوراً و82% من النساء، بنسبة 21.2% مقارنة بالعام الذي قبله والتي بلغت 19.4%، فيما أفاد 36.7% من الكوادر أنهم يعيشون بشكل جيد رغم وجود بعض المصاعب في 2021 بينما كانت نسبة الكوادر التي اختارت هذه الإجابة في 2020 هي 31.1%.

إجابات

وقد تباينت إجابات العاملين في صفوف الكوادر المدرسية بحسب فئاتهم العمرية إذ إن 21.5% من الكوادر الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 و44 أجابوا بأنهم يشعرون دوماً بأحسن حالاتهم، بينما كانت إجابة العاملين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 34 نقيض ذلك، فيما نسبة الكوادر الذين يشعرون بأنهم أقوى وفي صحة بدنية جيدة ارتفعت من 58.1% في 2020 إلى 61.6% في 2021، وأيضاً شهدت نسب العاملين الذين يحظون بنوم أفضل ارتفاعاً، حيث كانت نسبتهم 39.5% في 2020 وأصبحت 67.8% في عام 2021.

ارتفاع

كشفت الاستبانة أن نسبة الكوادر الذين أجابوا بـ«أعاني كثيراً» ارتفعت منذ عام 2020، حيث كانت 6% وارتفعت إلى 9% في 2021، وأن نسبة النساء في الكوادر المدرسية اللواتي أجبن بأنهن دوماً بأحسن حالاتهن ارتفعت من العام 2020، حيث كانت 17% وأصبحت في العام الماضي 20%، وشهدت نسبة الرجال الذين أجابوا بـ«أشعر بأني دوماً في أحسن حال» انخفاضاً، حيث كانت 29% في عام 2020 وأصبحت 25% في عام 2021.

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