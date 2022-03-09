منتدى الاستدامة والابتكار في جامعة الشارقة بكلباء

المصدر: الشارقة – البيان

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نظم فرع جامعة الشارقة بكلباء، بالتعاون مع مكتب الاستدامة «منتدى الاستدامة والابتكار»، حيث ناقش آفاق التنمية المستدامة وأثرها على البيئة والمحميات، وجهود الجامعة نحو حرم جامعي مستدام، عُقد المنتدى بمركز خور كلباء لأشجار القرم، وذلك تحت رعاية وحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء.

إنجازات

وتضمن المنتدى معرضاً بمشاركة 5 جهات ومؤسسات علمية وخدمية بمدينة كلباء منها؛ مستشفى كلباء، وجامعة الشارقة، من خلال مكتب الاستدامة، وثانوية الفجيرة التطبيقية، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالإضافة إلى ناشئة كلباء، حيث عرضت الجهات المشاركة إنجازاتها العلمية، وما حققته من تغييرات تخدم المؤسسات والمجتمع، حيث قدم مستشفى كلباء نبذة عن الابتكار في مجال الصحة والتكنولوجيا الطبية الروبوتية، وما توصل له العلم والابتكار في علاج السرطان وعن الصيدليات الذكية ودمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الطبية وصناعة الدواء. كما قدم طلبة مدرسة الفجيرة التطبيقية شرحاً موجزاً عن إنجازاتهم ومشاريعهم المستوحاة من البيئة الإماراتية عن ابتكار مادة بديلة للفيبرغلاس، فيما عرضت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية ابتكاراتها وإنجازاتها في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى التوحد، من خلال تدريبهم وتأهيلهم ودمجهم مع المجتمع.

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