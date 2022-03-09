التعليم والمعرفة تخفف الإجراءات الاحترازية في مدارس أبوظبي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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أرسلت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي تعميمياً لمدارس الإمارة الخاصة حول تخفيف الإجراءات الاحترازية المعتمدة للتصدي لفيروس كوفيد-19 وذلك بالتنسيق مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في إمارة أبوظبي، وحصلت "البيان" على نسخة منها، وتشمل الإجراءات المخففة ايضاً الحضانات.

وجاء في التعميم الموجه إلى المدارس بأن التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات اختياري في المناطق الخارجية والمفتوحة، والسماح باستئناف الرحلات المدرسية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطبّقة في الوجهات التي يتم تنظيم الرحلات فيها، وبالنسبة للأنشطة الرياضية فيسمح باستئناف جميع الأنشطة الرياضية للطلبة لجميع الأعمار مع تطبيق معايير الحد من المخاطر.

وشمل التعميم الصادر من دائرة التعليم والمعرفة السماح بتنظيم الفعاليات والأنشطة على مستوى المدرسة الواحدة بطاقةٍ استيعابية لا تتجاوز 90% مع أهمية تطبيق إجراءات الدخول المعتمدة، ورفع الطاقة الاستيعابية للحافلات المدرسية إلى 100%.

وبالنسبة لإجراءات الحجر للمخالطين، يتم إلغاء حجر الطلبة والمعلمين والموظفين المخالطين، مع تطبيق جدول الفحص والذي يشمل الطلبة المخالطين دون سن 18 عاماً، فلا يخضعون للحجر الصحي مع الالتزام بإجراء فحص الكشف عن فيروس كوفيد-19 في اليوم الأول والرابع، وبالنسبة للطلبة المخالطين بعمر 18 عاماً وما فوق والمعلمين والموظفين فلا تطبق عليهم إجراءات الحجر مع الالتزام بإجراء الفحص كل يوم على مدى الأيام الخمسة الأولى.

وتأتي هذه الإجراءات المخففة نتيجة لما تبذله المؤسسات الصحية في الدولة من التصدي للوباء وتحسن الحالة الصحية، وتعزيز ثقة الطلبة واولياء الأمور في المجتمع المدرسي.

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