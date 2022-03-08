جامعة أبوظبي تحصل على تقييم «5 نجوم»

المصدر: (أبوظبي- البيان)

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حصلت جامعة أبوظبي على تقييم 5 نجوم، التقييم المؤسسي الشامل الأعلى، ضمن تصنيف «كيو إس ستارز» العالمي للجامعات لعام 2022، محققة الدرجة الكاملة في التدريس، التوظيف، المستوى الدولي، البحث، التعلم عن بُعد، المرافق الجامعية، والشمولية.

ويعكس تصنيف «كيو إس ستارز» الأداء المتفوق لجامعة أبوظبي عبر المؤشرات الرئيسية، التي تلعب دوراً محورياً في نجاح وتطور مؤسسات التعليم العالي، وتشمل هذه فئة «المستوى الدولي»، حيث حصلت جامعة أبوظبي على درجة كاملة لكل من التنوع الدولي للطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والتعاون الدولي، ومركز الدعم الدولي. كما حققت جامعة أبوظبي 100% في فئة التدريس من حيث مستويات الرضا لدى الطلبة، وحصلت الجامعة على النسبة الكاملة، من حيث سمعة صاحب العمل ودعم الخدمات المهنية ضمن فئة التوظيف، وكذلك في فئة المرافق الجامعية .

وتسلط الفئات المتبقية الضوء على تأثير ونجاح إمكانات الجامعة في مجالات التعلم عن بُعد، والتي حصلت على 100%.

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