رابطة خريجي جامعة الشارقة تعلن عن المرشحـين لــدورتها السادسة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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التقى الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، المرشحين لرئاسة وعضوية اللجنة التنفيذية لرابطة خريجي جامعة الشارقة في دورتها الـ 6، بحضور الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وذلك لمناقشة الخطط والاستراتيجيات المتوقع تنفيذها وإطلاعهم على مهام اللجنة وآلية التصويت.

وجاءت نتائج الترشيح كالتالي: الدكتورة هنادي عبيد السويدي رئيسة لرابطة الخريجين، والمهندس حامد عبد المجيد محمد حاجوني الزرعوني نائباً لرئيس الرابطة، وحمد حسن علي محمد غريب أميناً عاماً للجنة التنفيذية، وشهاب أحمد محمد الحمادي رئيساً للجنة التطوير واستشراف المستقبل، ومانع علي هلال النقبي رئيساً للجنة الاجتماعية والثقافية والرياضية، وشذى سعيد علاي النقبي رئيسة للجنة الإعلامية والتسويق، والشيخ مد بن صقر النعيمي عضواً للجنة التنفيذية، والمهندس البراء وليد رعد عضواً للجنة التنفيذية. وأكد مدير الجامعة خلال اللقاء أهمية دور الخريجين كسفراء للجامعة من مواقعهم المختلفة في المجتمع.

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