42 برنامجاً تعليمياً للأطفال في «حديقة الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تنظم حديقة الإمارات للحيوانات في منطقة الباهية بأبوظبي أكثر من 42 برنامجاً تعليمياً للأطفال والعائلات، بهدف تثقيف مجموعة واسعة من الزوار حول الحيوانات، والبيئة، وكيفية الحفاظ على كوكبنا في ظل التغيرات المناخية التي تحدث في العالم حالياً، وتؤثر على الغابات والتنوع البيولوجي العالمي.

ويوضح الدكتور وليد شعبان، مدير حديقة الإمارات للحيوانات، أن تصميم البرامج التعليمية في الحديقة يتم بشكل علمي متوافق مع المناهج الدراسية في الدولة، وأحدث طرق التعليم الحديثة لإشراك الجيل الجديد في مسؤوليته الاجتماعية تجاه البيئة، سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

وأشار شعبان، إلى أن حديقة الإمارات للحيوانات تُقدم مجموعة متنوعة من التجارب بداية من الفئران، وحتى لقاء الأفيال، والزرافات، مما يجعل الجميع متشوقين لاستكشاف عجائب الطبيعة والحياة البرية.

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