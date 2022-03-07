«الإمارات للتعليم»: الامتحانات حضورية لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - نورا الأمير

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حدد دليل استعدادات المدارس لامتحانات نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي الجاري الضوابط والإجراءات الخاصة باختبارات الطلبة من فئة أصحاب الهمم، مشترطاً تقديمها حضورياً في الحرم المدرسي بحيث تُقدّم «إلكترونياً» للطلبة من الصف الـ5 - 12، وورقياً للصفين الثالث والرابع من الفئة ذاتها، كما وضع الإطار الزمني للامتحانات التعويضية التي يقدمها الطلبة المتغيبون بعذر في الفترة من 18 - 22 أبريل المقبل.

ودعا الدليل الذي أصدرته مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إلى تشكيل اللجان الخاصة للطلبة من فئة أصحاب الهمم في حال كانت الخطة التربوية الفردية الخاصة تنص على ذلك، وأشار إلى أن الطلبة الذين يتبعون خطة فردية تربوية «مواءمة وتكييف» يخضعون للامتحان المركزي ذاته والمعد لبقية الطلبة مع تطبيق المواءمات كافة الواردة في الدليل الإرشادي لامتحانات أصحاب الهمم فيما الطلبة الذين يتبعون خطة تربوية فردية تعديل المنهج والامتحانات يتم تقييمهم إلكترونياً من قبل معلم المادة بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة بحيث يعد الامتحانات وفق الخطة فقط للصفوف من الـ3 - 11 أما طلبة الصف الثاني عشر فيتقدمون للامتحان المركزي المنفذ من بقية الطلبة مع توفير الاحتياجات الواردة لكل طالب في الخطة الفردية المعتمدة في نظام المنهل.

تعويض

وعن الامتحانات التعويضية، أوضح الدليل أنها ستعقد في الفترة من 18 - 22 أبريل المقبل، مستهدفة الطلبة المتغيبين بعذر مقبول عن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني أو الطلبة الذين واجهتهم مشكلات تقنية خلال تأدية الامتحانات، فيما يجرى حصر أعداد المتغيبين بعذر من خلال الرابط المخصص لذلك والذي يتم موافاة المدارس به في موعد أقصاه 25 مارس الجاري، وأوصى الدليل بتحري الدقة في تحديد بيانات الطلبة والمواد التي تغيبوا عنها والمواد التي واجهتهم فيها مشكلات تقنية.

وأفرد الدليل جملة من الضوابط المهمة التي يجب الالتزام بها خلال تأدية الامتحانات لعموم الطلبة ومنها حظر حمل أو استخدام الهاتف المتحرك أو الأجهزة الإلكترونية ذات الخاصية السمعية والمرئية أو تركها داخل القاعات الامتحانية، كما دعا إلى الابتعاد عن الغش أو المحاولة عن طريق مادة مكتوبة أو الغش الجماعي أو عدم الالتزام بالبقاء في اللجنة حتى مضي نصف الوقت المحدد للامتحان الورقي أو الإلكتروني.

ضوابط

حظر الدليل الإتلاف المتعمد لورقة الإجابة أو جزء منها والجلوس المتعمد في المكان غير المخصص من دون أن يطلب ذلك، والإتلاف المتعمد لجهاز الحاسوب أو تجهيزات شبكات الاتصال، ومنع حمل كتاب أو أوراق أو مذكرات لها علاقة بالمقرر أو موضوع الامتحان للغش منها.

ولفت الدليل إلى أنه في حال ثبوت قيام طالب في فترة الامتحانات أو بعدها أو بعد صدور نتائج الفصل أو نهاية العام بتصوير شاشة الامتحان الإلكتروني أو الامتحان الورقي باستخدام هاتف أو أجهزة إلكترونية أو تسجيل صوتي ومرئي وتداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل بدء الامتحانات أو بعدها بحسن نية أو عن قصد، فإن ذلك يعد مخالفة امتحانية، وتطبق اللائحة السلوكية في هذه الحال، وتتخذ الإجراءات حسب درجة المخالفة.

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