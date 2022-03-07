«حماية» يوعّي طلبة جامعة مانيبال بقانون مكافحة المخدرات

المصدر: (دبي - البيان)

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يواصل مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، حملته التوعوية «احم نفسك»، والتي تستهدف طلبة الجامعات، للتوعية بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية، والتعريف بالمادة 89 من القانون الإماراتي لمكافحة المخدرات.

وذكر الملازم أحمد سالم الكعبي، رئيس قسم البرامج المجتمعية بمركز حماية الدولي، أن القسم وضع خطته التوعوية للنزول الميداني وفق أحدث برامج التوعية، حرصاً على توعية طلبة الجامعات بمخاطر المخدرات وأنواعها وسبل الوقاية منها والأسباب الكفيلة لحماية الطالب من التعاطي، وآلية التواصل مع شرطة دبي عبر الرقم المجاني 901.

وانطلقت حملة التوعية التي توجهت في مرحلتها الحالية، إلى 1560 طالباً وطالبة من جامعة «مانيبال»، بورشة توعية عرف فيها الرقيب موسى جوليد، من قسم البرامج المجتمعية، جانباً من المادة 89 من القانون الإماراتي لمكافحة المخدرات، والتي تعفي متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من العقوبة إذا تقدم من تلقاء نفسه أو زوجته أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية لأحد مراكز الشرطة أو المراكز العلاجية طلباً للعلاج.

من جانبها، تناولت الدكتورة أماني هارون، استشاري في مستشفى الأمل للصحة النفسية، علاج الإدمان والوسائل المتاحة لعلاج وتأهيل المدمنين.

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