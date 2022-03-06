طلبة المدرسة الأكاديمية الأولى بعجمان إلى نهائيات مسابقة «مهرجان الابتكار»

المصدر: عجمان – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تميز طلبة المدرسة الأكاديمية الأولى في عجمان على مستوى المدارس الخاصة في الدولة بمشاركتهم، ووصولهم إلى نهائيات مسابقة المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والمقام في معرض «إكسبو دبي 2020».

وشارك طلاب الثاني عشر أحمد حميد الشامسي، عبد الله سلطان الشامسي وعلي حسن الدلو بمشروع دراسة علمية بحثية عن «نشاط المضادات البكتيرية المستخلصة من ورق نباتات محلية ضد البكتيريا الإكلينيكية والبكتيريا المسببة للأمراض»، وجاء تميز الطلبة في مشروعهم باختيارهم من بين 2800 مشروع مشارك على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز