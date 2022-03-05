جامعة الإمارات تعرف طلبة القانون بتحكيم منازعات العقود

المصدر: العين - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت كلية القانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، ندوة قانونية حول تحكيم منازعات العقود في قانون دولة الإمارات لطلاب برامج الدراسات العليا، قدمها القاضي شملان الصوالحي، من قضاة محاكم مركز دبي المالي العالمي ورئيس قسم التحكيم بهذه الهيئة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار تفعيل علاقات الشراكة والتعاون بين جامعة الإمارات ومحاكم مركز دبي المالي العالمي، والتي تشمل تبادل الخبرات وتطويرها في مجال الدراسات القضائية وتدريب الطلاب.

وألقى القاضي شملان محاضرة في موضوع «تحكيم منازعات العقود في القانون الإماراتي»، استعرض فيها الحرية التي يتمتع بها أطراف النزاع سواء فيما يتعلق باختيار المحكمين أو القانون الواجب التطبيق أو الإجراءات المتبعة لإنهاء الخصومة، وكذلك المراحل التي تمر بها العملية التحكيمية ودور القضاء الرسمي في مواكبة هذه العملية سواء من خلال مساندة هيئة التحكيم أو المصادقة على الأحكام التي تصدرها والإشراف على تنفيذها.

وقدم القاضي المحاضر لطلاب القانون معلومات قيّمة تهم المسالك والفرص المتاحة لولوج مهنة التحكيم، خصوصاً في ظل الاهتمام المتزايد بالتحكيم بوصفه آلية بديلة ومساندة للقضاء الرسمي في حل المنازعات القانونية.

وأعقبت المحاضرة مناقشة علمية مستفيضة بمشاركة أعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية القانون.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز