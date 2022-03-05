تكريم فريق كلية فاطمة للعلوم الصحية الفائز بجائزة «حمدان الذكية»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرم الدكتور أحمد عبدالمنان العور المدير العام لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، فريق برنامج الإسعاف الطبي والطوارئ في كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة للمعهد؛ الفائز أخيراً بجائزة «إبداعات عربية»، التي تنظمها جامعة حمدان بن محمد الذكية، إذ فاز الفريق بالمركز الثالث عن ابتكار تطبيق ذكي لتقييم مهارات الطالبات بصوره دورية ومستمرة طوال فتره تعليمهن في الكلية، بما يساعد على إحداث التطوير الدائم في القدرات الابتكارية للطالبات.



وقال الدكتور أحمد العور إن هذه الجائزة؛ تعكس مدى نجاحات كلية فاطمة للعلوم الصحية، في ترسيخ استراتيجية «أبوظبي التقني» من خلال تطبيق مناهج أكاديمية وعملية متطورة ومختبرات عالية الجودة والتنوع، ولجنة علمية رفيعة المستوى؛ تشجع الطالبات على الابتكار في التخصصات كافة، بما يطور قدراتهن على التنافسية العالمية في الدول والمحافل العلمية كافة، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح القيادة الرشيدة؛ في تمكين المؤسسات المعنية في الدولة من إثراء المساقات الدراسية بمادة الابتكار، التي تضمن من خلالها تخريج كفاءات وطنية تلبي متطلبات التقدم الصناعي والتكنولوجي والطبي في الدولة.



وأشاد المدير العام لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بجهود فريق العمل في كلية فاطمة للعلوم الصحية الفائز بهذه الجائزة، برئاسة الدكتور أحمد سمير أبو النصر رئيس قسم الإسعاف الطبي والطوارئ في الكلية، والدكتور تنفير يادجر، وهديل فوزي، وجيسون بيركنز، إذ نجح الفريق في الفوز بهذه الجائزة بعد عام واحد من تنفيذ الكلية توصية مفوضية الاعتماد الأكاديمي؛ بتدريس مادة الابتكار في برنامج الإسعاف الطبي والطوارئ في الكلية، لافتاً إلى أن جائزة «إبداعات عربية»، لها دورها الكبير في إثراء المجتمع العربي بالابتكارات الرقمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز